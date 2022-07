Faxineira reclama de demora por cirurgia no quadril

Nilsen relata que há três anos sofre com dores fortes na região; desde fevereiro ela possui indicação para cirurgia com urgência

Nilsen sofre com desgastes no quadril e precisa de ajuda - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A faxineira Nilsen Socorro Bozutti Lopes, 54, reclama da demora para a realização de uma cirurgia para colocação de prótese no quadril. Ela relata que há três anos sofre com dores fortes, por conta de desgastes no quadril. Nilsen chegou a passar por atendimento com um ortopedista, na rede municipal de Americana, em novembro de 2021. Depois retornou para uma nova avaliação em fevereiro de 2022, onde teria recebido uma indicação para cirurgia com urgência, mas a situação continua indefinida.

“Passei por algumas consultas no hospital de Americana, mas não consegui retorno para a realização da minha cirurgia. Sinto dores 24 horas por dia, inclusive tenho dificuldades para dormir. Não tem remédio que alivie essa dor. Antes eu trabalhava como faxineira, mas há um ano estou afastada, pois não tenho condições de cuidar nem da minha própria casa”.

“No ano passado, me disseram que as cirurgias não estavam sendo realizadas por conta da pandemia (Covid-19), mas mesmo depois da vacinação e a situação um pouco mais calma, a minha situação continua indefinida. Tenho saudades da época em que podia ter uma vida normal e até conseguia fazer exercícios físicos”, completa Nilsen.

Segundo ela, o desejo é conseguir realizar a cirurgia em Americana, mas caso não fosse possível, gostaria de ser encaminhada para outra cidade. “Não aguento mais conviver com tanta dor”.

RESPOSTA. A Secretaria Estadual de Saúde informou que não há nenhuma solicitação de atendimento ou cirurgia para a paciente pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) pelo Governo do Estado.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Americana, as cirurgias ortopédicas foram suspensas durante todo o período da pandemia e retomadas no 1º semestre deste ano. “O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi esclarece que vem realizando as cirurgias de acordo com a ordem cronológica da fila e que a paciente será convocada para a cirurgia no momento oportuno, conforme a evolução dessa fila”, informa.