Faxineira de Americana será a 1ª moradora da região julgada pelos atos de 8/1

Julgamento do STF começa nesta sexta; advogado afirma que cliente não teve participação nos atos de vandalismo

O STF (Supremo Tribunal Federal) realiza, entre esta sexta-feira (6) e o próximo dia 16, o julgamento virtual da faxineira Edineia Paes da Silva dos Santos, de 38 anos, que reside em Americana, pelos atos realizados no dia 8 de janeiro, em Brasília. Ela será a primeira moradora da região a ter o caso julgado pelo Supremo.

Ataques às sedes dos Três Poderes ocorreram no dia 8 de janeiro – Foto: Marcelo Camargo/ABr

Além dela, há pelo menos 11 moradores da região que constam como réus por conta da invasão às sedes dos Três Poderes, mas, até agora, nenhum deles teve julgamento marcado.

Ao LIBERAL, o advogado de Edineia, Hélio Júnior, afirmou que a cliente não teve qualquer participação nos atos de vandalismo e espera que “seja demonstrada sua inocência”.

Ele disse que requereu a “absoluta improcedência” da denúncia contra a faxineira, acusada de associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

“Oportuno se torna dizer que a senhora Edineia é uma mulher honesta, honrada, ainda estava desarmada e foi presa do lado de fora do Planalto, ainda na rua, sendo inimaginável que venha tentado aplicar ou participar de qualquer golpe de estado ou abolir o estado democrático de direito”, declarou.

Hélio ainda apontou que Edineia é casada e tem dois filhos. “É inaceitável que uma pessoa de bem venha ser condenada nos crimes acusados, sendo que ela possui bons antecedentes, ocupação lícita, endereço fixo e sempre repudiou veementemente todos os atos de vandalismo”, comentou.

Depoimento

Conforme o LIBERAL noticiou em 14 de janeiro, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, a faxineira afirmou ter participado de uma caminhada de manifestação “em favor do País”. Edineia relatou que, em determinado momento, percebeu o início de uma confusão, com quebra-quebra e lançamento de bombas.

Nessa hora, ela estava nas proximidades do Palácio do Planalto e correu em direção a uma espécie de fosso, em busca de proteção. Alegou ter ficado lá abaixada, até que teria sido agarrada por um policial.

Segundo o relato da faxineira, o agente a puxou de maneira “truculenta” pelos braços e cabelo, a chamou de “vagabunda” e a deteve.