Faturamento de franquias mostra crescimento de 10,8% em Americana

O mercado de franquias em Americana teve um faturamento 10,8% maior no 3º trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O montante saltou de R$ 104.088.327 para R$ 115.364.615. Os dados foram compilados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) a pedido do LIBERAL.

“Isso se deve, além de uma demanda represada, a um maior movimento das pessoas que retomaram seus hábitos normais, inclusive indo aos centros comerciais que reabriram”, afirma Rodrigo Abreu, diretor de Marketing e Comunicação da ABF.

Em relação à abertura de franquias, Americana viveu um período de estabilidade com apenas uma unidade a mais no ano passado em relação a 2021. No 3º trimestre de 2022, o município somava 385 negócios.

Estatísticas de franquias em Americana nos terceiros trimestres – Foto: Editoria de Arte / LIBERAL

O número de empregos também teve uma pequena variação (0,71%), passando de 3.081 vagas em 2021 para 3.103 no ano passado. “A ABF espera que, nos próximos trimestres, haja também uma retomada no crescimento do número de redes e consequentemente, no número de empregos”, enfatiza Abreu.

Os dados englobam os segmentos de alimentação, saúde, beleza e bem-estar, educação e entretenimento e lazer. Inaugurada em 2019, a Clínica da Cidade, em Americana, é um dos negócios que deram certo no município, mesmo com unidades próximas e já em funcionamento na região, no caso em Campinas e Hortolândia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A cidade de Americana é muito focada em seus negócios regionais e o sucesso de Campinas não foi o bastante para que já fossemos conhecidos por todos os possíveis pacientes. Foi preciso levar o nome da rede a cada pessoa, contar qual era o modelo de negócio, fazer com que médicos, parceiros e pacientes o conhecessem”, comenta Daniela Cristina Suniga Quaiatti, franqueada do negócio em Americana.

A Clínica da Cidade trabalha sob demanda, ou seja, o paciente só paga quando realmente precisa utilizar, sem mensalidades e sem anuidades de cartão. “Foi um início desafiador, mas hoje podemos dizer que somos reconhecidos, temos rentabilidade, já atingimos o ponto de equilíbrio no negócio e temos perspectivas de aumentar ainda mais o número de novos pacientes”.