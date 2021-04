Fatores psicológicos e sociais estão por trás de casos como o do Colégio Dom Bosco

Fatores psicológicos, como transtornos mentais, e sociais, como bullying, são algumas das causas apontadas por psicólogas ouvidas pelo LIBERAL após um adolescente de 13 anos fazer disparos com uma espingarda de pressão no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Americana, na última terça-feira (30).

O aluno entrou na escola uniformizado e carregando uma espingarda de pressão, uma picareta, uma faca e explosivos caseiros em garrafas, dentro de uma capa de violão e de uma mochila. Após a ação, ele foi encontrado com ferimentos na cabeça. Tanto o adolescente quanto uma funcionária tiveram lesões leves.

Alunos no Dom Bosco após estudante fazer disparos com arma de pressão – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar confirmou que os explosivos eram funcionais e tinham “potencial lesivo”. O adolescente havia dito aos policiais que usou componentes como acetona e tíner, além de pólvora, para a fabricação.

Apesar de ser menos grave, o caso do Dom Bosco remonta a outros ataques contra escolas, como o massacre de Suzano, em março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, quando cinco estudantes e duas funcionárias foram mortas aleatoriamente por ex-alunos da escola, que cometeram suicídio em seguida.

Posteriormente, a investigação mostrou que a dupla de ex-alunos de Suzano teve “inspiração” no desejo de superar o massacre de Columbine, no Colorado, Estados Unidos, ocorrido em 20 de abril de 1999, quando dois alunos mataram outros 12 e um professor, além de ferir 21 pessoas, e cometerem suicídio em seguida.

No caso do colégio Dom Bosco, a motivação não foi revelada pelo adolescente durante contato com a Polícia Militar. O menino afirmou, no entanto, que tinha um bom relacionamento com os demais alunos.

Segundo a psicóloga Regina Bueno, de Santa Bárbara d’Oeste, é difícil determinar um perfil específico para esse comportamento. Na maioria das vezes, jovens que cometem atos do tipo são diagnosticados com algum transtorno psicológico.

“São adolescentes que já sofreram eventos traumáticos, têm estresse crônico ou abusos, como bullying constante, o que muitas vezes é considerado como um gatilho, sendo o maior fator de risco”, explica.

De acordo a psicóloga, outras características também podem ser levadas em conta, como tendências suicidas, problemas mentais e acesso de ira. “Maus tratos contra animais, alternância de estado de humor, tendências incendiárias, indiferença, tendências suicidas e isolamento social também são indícios”, afirma.

A maioria dos jovens que cometem atos desse tipo sofreram bullying na escola, mas esses adolescentes geralmente já têm uma vulnerabilidade prévia e o gatilho para o ataque pode ser variado. Além de doenças mentais preexistentes, a adolescência por si só já é uma fase delicada.

“A passagem da infância para a puberdade é muito turbulenta porque eles vão perdendo o corpo de criança, o que os assusta. Além disso, a imagem que eles tinham dos pais, que era muito idealizada, cai por terra na adolescência”, explica a psicanalista e psiquiatra infantil Patrícia Rossetti, que atua em Americana.

Patrícia Rosseti explica que passagem da infância para a puberdade é um período conturbado em muitos casos – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

No entanto, isso não significa que uma pessoa que sofre bullying ou tenha algum transtorno mental irá cometer algum ato de agressividade. “É preciso analisar cada caso individualmente para compreender quais agentes desencadearam o ato”, afirma a psicóloga Bruna Kelly Magalhães de Lima, também de Americana.

Pandemia

Apesar dos problemas psicológicos que podem surgir por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as consequentes medidas de isolamento social, o cancelamento das aulas resultou em uma queda no número de ataques contra escolas. No entanto, casos como o do Dom Bosco mostram um cenário mais complexo.

“Nós já temos um ano de isolamento. O adolescente precisa do sentimento de pertencimento a um grupo social e a internet não dá o mesmo vínculo que eles tinham na escola. Esses jovens, geralmente já são isolados, o que só foi potencializado pela pandemia. Eu estou trabalhando como nunca trabalhei na vida”, afirmou Patrícia ao LIBERAL.

Nem o afastamento do ambiente escolar pode impedir que alunos ou ex-alunos façam um atentado contra o “inimigo” que materializam na instituição de ensino que frequentam.

“Eles escolhem a escola por ser um local que conhecem, fez ou faz parte de suas vidas, sendo essas vivências registradas em suas memórias. É no ambiente escolar que pode ter surgido problemas ou conflitos”, comenta Regina.

Como evitar

Para tentar antever casos como esses, as três especialistas são unânimes em dizer que tanto a família quanto a escola devem ficar atentas a comportamentos agressivos, que podem indicar problemas maiores.

“Os atiradores miram geralmente em funcionários, mulheres, rivais ou colegas que invejam e buscam algum tipo de revanche ou vingança”, afirma Regina.

Na comunidade escolar, o apoio psicológico para os alunos é de extrema importância, diz Regina, pois o psicólogo auxiliaria os alunos a identificarem as causas do seu sofrimento, compreender as emoções e estabelecer maneiras para que eles possam lidar com as dificuldades.

Para a psicóloga Bruna, também é importante que a família mantenha um relacionamento próximo ao adolescente. “É importante demonstrar interesse pelos hábitos do adolescente e nunca hesitar em procurar ajuda especializada”, afirma.

Ela diz que a perda de rotina e a privação do relacionamento social com os amigos, aliado ao confinamento, induz o uso excessivo de internet, intensifica o isolamento social e pode afetar o convívio familiar.

Mas, segundo ela, cabe à comunidade escolar se atentar às mudanças comportamentais do aluno e proporcionar um espaço de acolhimento e diálogo sem julgamentos. “Além de identificar possíveis situações de negligência, abusos e maus tratos ocorridos no contexto familiar”, concluiu.