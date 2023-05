Fatec receberá em junho congresso da área de logística

A Fatec (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Americana vai sediar nos dias 2 e 3 de junho o congresso Fateclog, considerado um dos maiores do Estado. O tema será “Logística e sociedade: presença feminina, diversidade, inclusão social e sustentabilidade”.

O coordenador do curso de logística da unidade, Nelson Luís de Souza Correa, considera que o tema será desafiador, mas necessário para preparar os alunos que serão os futuros profissionais do segmento.

“Hoje já temos transportadoras que estão contratando as mulheres para atuarem como caminhoneiras, assim como a diversidade nas áreas de logística, assim como os diversos assuntos relacionados à sustentabilidade”, explica o professor.

Correa afirma ainda que, apesar de estar direcionado para os futuros profissionais, o evento é aberto ao público e gratuito. A programação começa na sexta-feira, dia 2, das 8h às 20h, e segue no sábado, dia 3, das 8 às 13h.

Além das apresentações de artigos elaborados por universitários de toda a rede da Fatec, também haverá palestras de diferentes empresas apoiadoras.

Estudante do quinto semestre do curso de logística, Andressa Soares Martins escreveu um artigo sobre a tecnologia 5G na indústria automotiva em veículos de cargas.

“Elaborei um artigo falando sobre a importância que essa nova geração de internet trás para o processo logístico na indústria automotiva, fazendo a aplicação dela na internet, onde se conecta as pessoas com as máquinas através de sistemas de informação, trazendo disponibilidade de informação em tempo real, em uma velocidade mais rápida, e a conectividade de vários dispositivos ao mesmo tempo na área produtiva. Investimentos nesta área trazem benefícios principalmente aos trabalhadores”, relata.

De acordo com o professor, o evento é realizado desde 2009 e a cada ano ocorre em uma cidade. Na programação constam ainda mesas redondas com profissionais especializados, palestras com integrantes do Movimento Rota Feminina, apresentação de universitários e alunos do Centro Paula Souza e atividades recreativas.

Mais informações sobre o congresso estão disponíveis no site www.fateclog.com.br.