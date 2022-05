Fatec entrega colchas de retalhos ao Fundo Social de Americana

No total, 13 estudantes do curso têxtil e moda, produziram as colchas com retalhos doados - Foto: Divulgaçãop

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana encerrou, nesta quinta-feira, a Semana do Fashion Revolution com a entrega de 11 colchas, feitas a partir de retalhos, à presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana (FSSA), Lionela Ravera Sardelli. O evento gratuito começou no último dia 20, com oficinas e palestras abertas ao público, e faz parte do maior movimento ativista de moda do mundo.

No total, 13 estudantes do curso têxtil e moda, produziram as colchas com retalhos doados por diversas empresas instaladas na região de Americana e confecções. As alunas, que se voluntariaram para o projeto, foram orientadas pela auxiliar de docente tecnóloga, Daila de Oliveira Trevisan e pela monitora de confecção, Rosilei Maria de Novais.

“As parcerias realizadas para o bem geram energias positivas em todos sentidos, neste caso para o meio ambiente, para a educação e para a sociedade”, comentou a professora do curso de tecnologia têxtil e coordenadora da pós-graduação em química têxtil na Fatec, Maria Adelina Pereira.

O Fundo Social informou ao LIBERAL que fará uma reunião hoje para decidir o destino dos cobertores.