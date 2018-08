Fatec sedia final de Maratona de Programação

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana recebe neste sábado (25) a etapa final da 7ª Maratona de Programação InterFatecs – torneio de computação que reúne alunos da instituição estadual. Promovido anualmente pelo Centro Paula Souza, trata-se de uma das maiores competições de programação de computadores do País.

A disputa, segundo a faculdade, envolve 165 alunos de 36 Fatecs e 3 Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de diferentes regiões do Estado de São Paulo, distribuídos em 55 equipes. Eles deverão resolver problemas utilizando as linguagens de programação C, C++ e Java. Foto: Divulgação

Em sua sétima edição, a maratona InterFatecs tem como objetivo aprimorar técnicas de implementação de algoritmos entre os estudantes, além de estimular a capacidade de trabalho em equipe e a habilidade de resolver problemas sob pressão.

As atividades do evento começam no período da manhã, com palestras sobre Big Data e mercado de trabalho. A partir das 13h, todos os estudantes estarão a postos nos laboratórios para iniciar a maratona, que terminará às 18h.

“Os grupos deverão apontar soluções para dez exercícios propostos pelos organizadores. O vencedor será o time que resolver o maior número de problemas no menor tempo possível durante as cinco horas de prova”, explicou o Centro Paula Souza.

Serviço – Final da 7ª Maratona de Programação InterFatecs

Local: Fatec Americana

Rua Emílio de Menezes, s/nº

Data: 25 de agosto (sábado)

Horário: 8 às 19 horas

Informações no site

Com informações da assessoria de imprensa do Centro Paula Souza.