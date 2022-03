Fatec de Americana está com 13 vagas abertas para a contratação de professores

Data limite para as inscrições variam do dia 28 de março até 8 de abril; os editais devem ser acessados no site do Centro Paula Souza

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana “Ministro Ralph Biasi” está com 13 vagas abertas para a contratação de professores de diferentes áreas para o ensino superior. Os interessados devem acessar os editais e se inscrever pelo site do Centro Paula Souza (www.cps.sp.gov.br), autarquia responsável por administrar as Etecs e Fatecs do Estado de São Paulo.

As vagas disponíveis são para lecionar as seguintes disciplinas: Engenharia de Software, Estrutura de Dados, Programação para Dispositivos Móveis, Laboratório de Banco de Dados, Sistemas Integrados de Gestão, Inglês, Contabilidade, Programação Avançada, Tecnologia de Redes de Computadores, Auditorias de Sistemas, Estrutura de Dados, Princípios de Segurança da Informação e Matemática Elementar.

O prazo final de inscrição varia de acordo com cada edital — para a vaga de professor de Estrutura de Dados, o limite para se candidatar é a próxima segunda-feira, dia 28 de março. As demais datas limites são: 29 de março; e 1, 2, 4, 6 e 8 de abril. As contratações serão feitas após análise de currículos e o prazo do contrato será de um ano, com possibilidade para ser renovado por mais um.

Para as matérias básicas, os candidatos precisam ser graduados na área da disciplina que será lecionada, ter título de mestre ou doutor, ou então ter especialização com três anos de experiência de atuação.

Já para as matérias profissionalizantes, os candidatos também devem ter graduação na área, mas precisam ter título de mestre ou doutor com três anos de experiência na área, ou ter especialização com cinco anos de experiência.

Os demais requisitos básicos que os candidatos devem cumprir são: ter mais de 18 anos, estar com as obrigações eleitorais e do serviço militar em dia, ser brasileiro nato ou naturalizado, e não ter sido demitido nos últimos cinco anos ou há 10 anos, no caso de serviço público.