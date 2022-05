Fatec de Americana abre inscrições de vestibular para sete graduações

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre deste ano. Os interessados em ocupar umas das 460 vagas em uma das sete graduações gratuitas oferecidas podem se inscrever, até 28 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br .



A taxa de inscrição é de R$ 91 e a prova do processo seletivo acontece de forma presencial no dia 17 de julho, um domingo.

Para o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, são 40 vagas disponíveis para o período da manhã e a mesma quantidade para o período da tarde.

Para gestão empresarial, há 40 vagas disponíveis para a manhã e para o período da noite. A Fatec também disponibiliza 20 vagas para aqueles interessados em cursar a graduação no formato EaD (Ensino à Distância).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os cursos de jogos digitais e produção têxtil estão com 40 vagas abertas para o período noturno. Já para Logística e Segurança da Informação, são disponibilizadas 40 vagas para alunos que queiram cursar a graduação de manhã e mais 40 para o período noturno.



Neste ano, a Fatec abre o curso de design de moda. No total, serão oferecidas 40 vagas para o período da manhã, quando as aulas serão ministradas. No último semestre, as disciplinas serão realizadas à distância.

Todos os cursos têm duração de três anos, com exceção do curso de de produção têxtil que dura três anos e seis meses. O candidato que quiser disputar uma vaga precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, caso seja selecionado, comprove a conclusão do curso.