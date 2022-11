Fatec Americana tem 560 vagas no vestibular para 2023

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana está com 560 vagas abertas em sete cursos gratuitos para o vestibular do 1º semestre de 2023. As inscrições seguem até 15 de dezembro, pelo site www.vestibularfatec.com.br.

A inscrição tem uma taxa de R$ 91, e o exame acontece em 8 de janeiro, às 13 horas. Os locais de prova serão divulgados três dias antes da aplicação, no dia 5. A lista de convocação com a primeira chamada está prevista para o dia 18.

Diretor da Fatec, Wladimir da Costa diz que estudantes terão ensino de qualidade – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Os cursos são oferecidos em três áreas: tecnologia da informação), têxtil e gestão. No campo da tecnologia são três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, com 40 vagas no período da manhã e 40 para tarde, segurança da informação, (40 matutino e 40 noturno), e jogos digitais, com 40 vagas no período da noite.

A área têxtil conta com dois cursos, o de produção têxtil (40 vagas noturno), e design de moda (40 matutino).

Na área de gestão, são oferecidas as graduações em gestão empresarial, com 40 vagas para cada período, matutino e noturno, e outras 40 oportunidades na modalidade de ensino à distância, além do curso de logística (40 vagas matutino e 40 noturno).

“Quem ingressar pode esperar primeiramente um ensino de qualidade e de ponta, que vai proporcionar a esse aluno uma empregabilidade”, disse o diretor da Fatec, Wladimir da Costa.

MODALIDADE. A Fatec, em parceria com a Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente e a empresa IBM, oferecem a modalidade de ensino AMS (Articulação Médio Superior) dentro da faculdade.

Neste modelo, o aluno ingressa no ensino médio integrado com o curso técnico de desenvolvimento de sistemas dentro da própria Fatec, por meio do vestibulinho da Etec.

Após a formação, os alunos ingressam no curso de graduação de análise e desenvolvimento de sistemas sem vestibular e, em dois anos, saem da Fatec com a graduação completa.

As inscrições do vestibulinho seguem até o próximo dia 18.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.