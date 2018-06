Farmácias populares estão com falta de 37 tipos de medicamentos

As farmácias municipais Americana estão com falta de pelo menos 37 tipos de medicamentos, conforme apuração feita pelo vereador Odir Demarchi (PR). Ele apresentou requerimento durante a sessão desta quinta-feira questionando a ausência dos materiais nas unidades do município. A Prefeitura de Americana afirmou que os medicamentos já foram licitados, comprados, e deveriam ter chegado às unidades nas últimas semanas, mas isso não ocorreu por conta da greve dos caminhoneiros.

De acordo com o relato do vereador, ao visitar as farmácias, ele apurou que faltam 21 tipos de medicamentos e materiais comuns, entre eles Omeprazol, Diclofenaco e Dipirona, e 16 medicamentos controlados, como Rivotril. Ele afirma que os medicamentos faltam há mais de dois a quatro meses, e que não se deve culpar a greve dos caminhoneiros. Foto: Arquivo / O Liberal

“Infelizmente, a situação das farmácias públicas é de caos. Em uma das fiscalizações, reparamos que a maioria dos medicamentos está com o estoque zerado. São 21 medicamentos básicos e 16 controlados que são para pessoas que realmente necessitam, não podem ficar sem, mas ficam. O Omeprazol está em falta há quatro meses, Rivrotril, que é básico para quem tem depressão, falta há três meses. É um descaso total”, afirmou.

No requerimento, o vereador questiona se a prefeitura tem dívidas com fornecedores de medicamentos, se o Estado está repassando em dia a verba para esse fim, como a prefeitura pretende sanar a falta de remédios e qual a previsão para isso.

Odir ainda relatou que a Farmácia Central está sem atendente para prestar informações por telefone para a população. “Se a pessoa que mora em bairro afastado quer ligar para saber se tem o remédio para não perder a viagem, não tem mais essa opção. Aí pega o ônibus, vai para o Centro, chega lá e não tem”, afirmou.