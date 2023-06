Farmácia Usi Express no recinto da 35ª Festa do Peão de Americana

Você aguarda ansiosamente pelo dia do tão esperado show do seu artista preferido. E ele chega! É hora de se arrumar, colocar roupa, chapéu e bota para entrar no clima do evento. Mas eis que a danada da bota começa a machucar o seu pé e você já está no recinto da festa. O que fazer para resolver este problema inesperado? Nessa hora, só contando com quem realmente cuida bem de você.

Pensando neste e em outros imprevistos que podem acontecer, uma unidade da Farmácia Usi Express foi montada no recinto da Festa do Peão de Americana, oferecendo, por exemplo, o curativo protetor para os pés Sancare da Sanfarma, e também soluções para dor de cabeça, azia ou má digestão.

Espaço oferece vários itens, inclusive curativos – Foto: Divulgação

Além desses, outros itens para primeiros socorros, medicamentos que não necessitam de receita médica e alguns itens de perfumaria como absorventes, preservativos, desodorantes, testes de gravidez, fraldas, entre outros, estão disponíveis.

A Usi Express é uma inovação e foi a primeira farmácia a participar de um rodeio, levando saúde e bem-estar aos amantes do espetáculo e, assim, garantindo que nenhum imprevisto atrapalhe a diversão.

RECONHECIMENTO

A Usi Para Todos está há mais de 20 anos no mercado e é reconhecida pelo excelente atendimento, ética e economia. Na farmácia, você cuida da sua saúde, bem-estar e beleza em um só lugar, recebendo o atendimento completo que você merece.

Na drogaria você encontra um mix de medicamentos, produtos para higiene e beleza das marcas mais renomadas do mercado e com os melhores preços. A farmácia de manipulação oferece os melhores produtos manipulados para a sua saúde, bem-estar, emagrecimento e beleza. Já a ótica conta com qualidade em armações, lentes com grau e óculos de sol das melhores marcas e modelos.

Outra inovação que a Usi Para Todos trouxe aos seus clientes foi a farmácia drive-thru. Esse serviço está disponível na loja da Avenida Paulista, em Americana.

Endereço das lojas

Santa Bárbara: Avenida Tiradentes, 330 – Centro

Americana Loja 1: Rua Fortunato Faraone, 148 – Jardim Girassol

Americana Loja 2: Rua Rui Barbosa, 141 – Centro

Americana Loja 3: Avenida Paulista, 239 – Jardim Colina

*Se quiser mais comodidade, peça pelo WhatsApp (19) 99560-5930 e receba em casa.