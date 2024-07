Farmácia Popular aumenta lista de medicamentos gratuitos; região conta com 158 estabelecimentos cadastrados 

O Farmácia Popular ampliou nesta quarta-feira (10) a lista de medicamentos e insumos fornecidos gratuitamente. Conforme anúncio feito pelo Ministério da Saúde, 39 dos 41 itens oferecidos pelo programa podem ser retirados de graça, o que equivale a 95% da gama de produtos. Na RPT (Região do Polo Têxtil), que inclui Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, são 158 estabelecimentos participantes.

A ampliação acontece em comemoração aos 20 anos do Farmácia Popular. Agora, remédios indicados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite serão gratuitos – anteriormente, os itens já faziam parte do programa, mas eram vendidos com descontos.

Farmácia Popular amplia lista de medicamentos gratuitos – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O catálogo de medicamentos gratuitos ainda conta com itens para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepção. Fraldas geriátricas, dapagliflozina e medicação para diabetes são vendidas com preços menores – o restante do valor é subsidiado pelo governo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de três milhões de pessoas que já utilizam o programa devem ter acesso aos novos medicamentos gratuitos. Isso deve resultar em uma economia de até R$ 400 reais por ano para os beneficiários.

Na região, 158 farmácias estão cadastradas no programa. Americana é a que tem o maior número de opções, tendo 47 estabelecimentos de medicação popular. A região central é a que mais possui farmácias conveniadas ao programa – os estabelecimentos participantes possuem um selo de farmácia popular na fachada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nos demais municípios, Santa Bárbara d’Oeste tem 32 farmácias cadastradas, Nova Odessa tem 14, Sumaré conta com 45 e Hortolândia possui 20 estabelecimentos.

Como retirar

Para retirar os remédios não há a necessidade do paciente estar inserido em algum programa. É preciso apenas ir até um dos locais cadastrados e apresentar um documento com foto e número do CPF. Além disso, é necessário ter receita médica dentro do prazo de validade.

Já no caso das fraldas geriátricas, o beneficiário tem de ter mais de 60 anos ou ser PCD (Pessoa com Deficiência). Nesse caso, é necessário apresentar prescrição médica que indique a necessidade da utilização de fraldas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.