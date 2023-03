Farmácia Municipal de Americana tem reforma prevista para este semestre

Vereadores Marschelo Meche e Dr. Daniel haviam criticado as condições do prédio, localizado no Centro

A Farmácia Municipal de Americana, no Centro, tem reforma prevista para este semestre. A informação foi revelada pela prefeitura em resposta a um requerimento do vereador Marschelo Meche (PL), que havia criticado as condições do local.

Conforme o LIBERAL noticiou no mês passado, ele e o colega de câmara Dr. Daniel (PDT) apontaram diferentes problemas, como mofo, goteira e danos no teto e nas paredes.

Local sofre com mofo, goteira e danos no teto e nas paredes – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

À reportagem, a administração municipal comunicou que o imóvel “vai passar por manutenção predial e ações de revitalização, porém ainda não há um custo estimado porque o processo encontra-se em trâmite administrativo-orçamentário”. As obras são recomendadas pelos órgãos fiscalizadores, de acordo com o Executivo.

Na resposta ao requerimento, a prefeitura informou que a última reforma na farmácia ocorreu em 2011. A administração também apontou que as condições do espaço não afetam os medicamentos, pois os remédios ficam em locais onde não há infiltração de água ou bolor nas paredes.