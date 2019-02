Farmácia está sem lancetas e fitas de diabetes

A Farmácia Central de Americana está sem lancetas e fitas para controle de diabetes. O fornecimento desses insumos pela rede pública é regulamentado pelo Ministério da Saúde, e a responsabilidade pela compra é dos municípios. Nas farmácias comuns, eles são vendidos separadamente. O preço de uma caixa com 100 unidades de cada um desses insumos está na faixa dos R$ 100.

A professora Adriana Cavalheiro, de 54 anos, se deslocou do Jardim Brasil até a região central de Americana para buscar lancetas e fitas para ela e para sua mãe, já que as duas são portadoras de diabetes e precisam fazer o controle por meio da aplicação de insulina.

Adriana contou que possui lancetas e fitas apenas para uma semana. Ela foi orientada pelo atendente a tentar novamente retirar os insumos nesta sexta-feira.

“Não posso simplesmente olhar para o rosto da minha mãe e descobrir como está a glicemia dela, preciso medir três vezes por dia. Imagina ter que ficar indo no Hospital Municipal para medir”, reclamou.

A Secretaria de Saúde disse que houve “excesso no fornecimento durante a última semana, fazendo com que esgotasse o estoque na Farmácia”. A partir de amanhã será reposto pelo setor de almoxarifado. Já a lanceta realmente está em falta, porém, amanhã será feito um pedido emergencial”, explicou.