Farmácia Central é furtada e distribuição de remédios muda

Após ser alvo de furto da fiação elétrica no último final de semana, a Farmácia Central de Americana alterou a distribuição de parte dos medicamentos nesta segunda-feira (12). Não houve interrupção no atendimento, entretanto, usuários eram orientados a procurarem os remédios em outras unidades básicas de saúde. Os medicamentos de alto custo estão sendo liberados normalmente.

De acordo com informações da assessoria de imprensa, no final de semana, a caixa externa da unidade foi arrombada e teve parte da fiação levada. A Secretária de Saúde informou que está tomando todas as medidas necessárias para o restabelecimento da energia no local. Para o conserto, a unidade administrativa estima gastar em média R$ 10 mil, entre material e mão de obra. Foto: Arquivo / O Liberal

O atendimento ao público não foi interrompido, porém algumas mudanças foram promovidas. “Alguns usuários estão sendo orientados para retirar medicamentos do Programa Dose Certa em farmácias das UBS (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros, já que com a falta de energia não é possível realizar o lançamento e o controle no sistema. Os medicamentos de alto custo estão sendo liberados normalmente, porque segundo a coordenação da Assistência Farmacêutica, nesse caso é possível realizar o controle posteriormente”, trouxe nota da prefeitura.

Sobre os medicamentos que estavam na farmácia, a unidade de saúde informou que não houve prejuízos à municipalidade, mesmo com a ausência de energia elétrica. “Apesar de ter comprometido o fornecimento de energia no prédio, não houve perda de medicamentos e vacinas que ficam armazenados sob refrigeração, isto graças ao sistema de bateria das câmaras frias que permanecem ativas por um período de 48 horas”, trouxe a nota.