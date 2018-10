Famílias terão posse das casas da Fepasa

As famílias que ainda moram no conjunto de casas que pertencia à Fepasa, na Rua Dom Pedro 2º, em Americana, terão o direito de permanecer ali reconhecido pela União. São ex-funcionários da empresa que continuaram no imóvel após ela ter sido privatizada no final dos anos 90. Quase 20 anos depois, terão finalmente a segurança de poder usar em definitivo as unidades como moradia.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A área com as nove casas fica na esquina da Rua Dom Pedro 2º com a Marechal Deodoro. O imóvel pertencia à União, mas a Cooperteto (Companhia Nacional de Habitação e Desenvolvimento) foi habilitada para usá-lo para programa habitacional de cunho social. Um prédio de sete andares será construído onde hoje é o quintal das casas (leia matéria na página 5). Para isso, a área terá de ser desmembrada e as famílias que moram nas casas acabarão sendo beneficiadas.

Segundo o vereador Marco Antonio Alves Jorges, o Kim (MDB), que assessorou a Cooperteto junto à SPU (Secretaria de Patrimônio da União), as unidades serão preservadas e individualizadas. Cada família terá a posse do imóvel que ocupa.

Consideradas de importância histórica para o município, as casas ainda mantêm a fachada com as portas e janelas originais. Nove famílias residem no conjunto. Entre elas, a de Elenice de Souza Alves de Queiroz, que se instalou no local em 1980, vinda de Fernandópolis. Na época, seu pai, Deoclides, já trabalhava há 33 anos na Fepasa como manobrador. Ele já faleceu, mas a esposa, Anedina, hoje com 91 anos, ainda mora na casa com filhos e netos.

Para Elenice, poder permanecer na casa sem o risco de ser obrigado a sair traz mais que segurança. “As pessoas passaram a vida inteira aqui e de certa forma ajudaram a construir a história do lugar. Poder ficar para sempre é o reconhecimento por tudo isso”, avalia. Sua vizinha, Paulina Diniz Granadi Pires, mudou para o conjunto na mesma época, junto com o marido José Rubens e dois filhos. Um deles, só 40 dias de vida.

O marido foi funcionário da Fepasa por 33 anos. Era eletricista. Paulina lembra que as crianças da vizinhança cresceram brincando no terreno que abrigará o prédio. Ela mesma chegou a plantar árvores frutíferas no local, além de cultivar mandioca e milho. “Para a gente era como morar no sítio, embora estivesse no Centro da cidade”.

Perder o quintal para o futuro empreendimento não incomoda a antiga moradora. O importante é poder permanecer na casa onde viu os filhos crescer e a cidade mudar. “Meu marido brincava com as crianças aqui na rua, em frente de casa”, lembra. Hoje, o trânsito no local é intenso e até estacionar em frente da casa passou a ser proibido. “Muita coisa mudou”. Foto:

Há 25 anos, Wagner José Vespasiano e a mulher Sônia moram no conjunto de casas da Rua Dom Pedro. Ele trabalhou na Fepasa por 17 anos como chefe de trem e lembra que conseguir uma casa da ferrovia para morar não era fácil. “Sempre foi algo disputado. Afinal, a ferrovia possuía 14 mil funcionários”, lembra. A companhia disponibilizava moradia gratuita aos funcionários, mas ao se aposentar eles eram obrigados a deixar o imóvel.

No caso de Wagner, ele nem chegou a se aposentar. Os trens de passageiro foram extintos antes. Assim, a família permanece até hoje na casa, uma das poucas que ainda preserva o piso original de madeira. “Só precisamos consertar o telhado porque chovia muito”. A posse do imóvel, segundo ele, será o reconhecimento por terem cuidado do imóvel por todos esses anos. “Se não fosse pelas famílias morando aqui, já estaria tudo abandonado”.