Famílias reclamam de falta de água no Monte Verde

Desde o início do mês, apenas as famílias consideradas em vulnerabilidade social estão recebendo água no loteamento Monte Verde, localizado ao lado do assentamento Milton Santos, na região do Pós-Represa, em Americana.

Segundo informações da prefeitura, a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Humano esteve no local e após triagem dos moradores decidiu manter o fornecimento de água gratuito apenas aos que atendiam os critérios sociais do Bolsa Família. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Monte Verde é um bairro sem registro na administração. Mesmo assim possui casas, chácaras e estabelecimentos comerciais. O abastecimento de água aos moradores é feito por meio de caminhões pipa fornecidos pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana. Até a última semana de dezembro, todas as famílias do local recebiam gratuitamente a água. A partir deste ano, a situação mudou.

A dona de casa Patrícia Oliveira reclamou ontem que está sem receber água desde o final de dezembro. “A última vez que o caminhão passou foi logo depois do Natal”. Ela informou que o caminhão pipa passava uma vez por semana – sempre às quartas-feiras – na rua onde mora. Desde que o abastecimento foi suspenso, Patrícia vem tendo dificuldades para manter a rotina diária.

Segundo a prefeitura, o abastecimento continua sendo feito semanalmente, mas apenas para 41 famílias classificadas pela Secretaria de Ação Social como estando em vulnerabilidade social. As demais terão que passar a comprar água. A última vez em que o caminhão esteve no bairro foi na sexta-feira passada, abastecendo apenas os moradores que passaram pela triagem.