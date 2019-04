Famílias recebem chaves de apartamentos retomados

O prefeito de Americana, Omar Najar, entregou nesta quinta-feira (4) as chaves de dois apartamentos no condomínio Vida Nova II, na região da Praia Azul, que foram retomados pela Caixa Econômica Federal por descumprimento de contrato por parte dos titulares e, agora, entregues para os respectivos suplentes.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A solenidade de entrega das chaves e assinatura dos contratos contou com a presença do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, além dos suplentes contemplados: Rosana Terezinha Lourenço e o casal Enivaldo Joel Gomes e Auriana Aparecida Pereira Gomes, que estavam acompanhados pelo filho Gustavo Henrique Pereira Gomes.

O prefeito Omar Najar parabenizou as famílias e destacou a importância de saírem do aluguel. “Sair do aluguel já é uma grande coisa. Dinheiro de aluguel vai e não volta. Agora, vocês vão pagar uma coisa que é própria. Fico muito feliz”, afirmou o prefeito. “Estamos fazendo a nossa obrigação, que é atender o povo”, ressaltou.

O secretário de Habitação explicou como foi o processo. “Desde a entrega dos apartamentos, criamos um canal e recebemos várias denúncias. Outras unidades já foram retomadas e agora tivemos mais esses dois apartamentos porque os beneficiários titulares não estavam cumprindo o contrato estabelecido com a Caixa”, informou Charley.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão (3475-9024 e-mail: sac@americana.sp.gov.br) ou diretamente através da Caixa (www.caixa.gov.br).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.