Famílias recebem chaves de apartamentos do Vida Nova

“A gente está muito feliz hoje por morar em algo que é da gente”. A frase é da senhora Teresinha Segundo Aquino, 65 anos, que conquistou nesta quarta-feira (13) uma moradia para a família, após mais de trinta anos de espera.

O filho dela, Rogério Francisco Aquino, foi um dos que receberam do prefeito de Americana, Omar Najar, nesta quarta-feira (13), as chaves de apartamentos nos condomínios Vida Nova I e II, na região da Praia Azul. Três unidades habitacionais foram retomadas pela Caixa Econômica Federal por descumprimento de contrato por parte dos titulares e, agora, foram entregues para os respectivos suplentes. Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

Os outros dois suplentes contemplados foram: Kleber Henrique Garcia e Marcelo Otávio Gejão. A solenidade de entrega das chaves e assinatura dos contratos contou ainda com a presença do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, e equipe da pasta, além do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim.

O prefeito Omar Najar parabenizou as famílias e destacou a alegria de poder realizar a entrega das chaves das moradias.

“Fico muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Habitação, sempre com a maior seriedade, atendendo as famílias mais necessitadas”, afirmou. “Vocês agora vão pagar um imóvel que é de vocês, dos filhos de vocês. Estou muito feliz de poder atender a população que realmente precisa de uma moradia”, completou.

O secretário de Habitação explicou como foi o processo. “Desde a entrega dos apartamentos, criamos um canal e recebemos várias denúncias. Três dessas denúncias foram comprovadas que o beneficiário titular não estava cumprindo o contrato estabelecido com a Caixa”, informou Charley.

“Foi realizado um processo de retomada desses imóveis e, hoje, tivemos a satisfação de entregar esses imóveis para três famílias suplentes, demonstrando que as regras e a legislação devem ser cumpridas para que os apartamentos sejam direcionados para as pessoas que realmente precisam”, ressaltou.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão (3475-9024 e-mail: sac@americana.sp.gov.br) ou diretamente através da Caixa (www.caixa.gov.br).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.