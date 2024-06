Famílias lotam primeiro dia do Arraiá do LIBERAL 2024

As famílias lotaram a Rua Tamoio, na Vila Santa Catarina, para curtir o primeiro dia da 3ª edição do Arraiá do LIBERAL 2024, realizado nesta sexta-feira (21), em Americana.

Os visitantes puderam apreciar diversas comidas e bebidas típicas, além de participarem do show de prêmios, que deu aos vencedores itens como fritadeira, voucher de R$ 150 em compras no Supermercado Paraná e R$ 500 em dinheiro.

Rua Tamoio na noite desta sexta-feira (21): público aproveitou a primeira noite do Arraiá do LIBERAL – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“O pessoal compareceu em peso. Isso mostra que no próximo ano nós vamos ter de aumentar o espaço. A cada ano nossa festa traz mais famílias, o que é muito importante. As atrações estão muito boas”, destacou o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.

O casal Luiz Antônio Ribeiro, 73, e Celina Guedes Cavalcante, 69, veio apreciar o Arraiá pela primeira vez e se mostrou na expectativa pelas apresentações do Grupo Fênix e da Banda Projeto Hitss.

“A festa está ótima. Cervejinha gelada, tudo gostoso. Você percebe que é um ambiente tranquilo”, comentou Luiz Antônio.

Já a estudante Maria Vitória Drigo Serio, 21, teve a torcida da família para ganhar um edredom na primeira rodada do show de prêmios. “O número 21 não vinha e eu nervosa aqui, todo mundo torcendo, mas deu certo.”

Orgulho

A colaboradora do LIBERAL e coordenadora do bingo, Bruna Ramalho, se disse satisfeita com a participação do público e orgulhosa com relatos de entidades assistenciais, que arrecadaram fundos.

Segundo Cristiane Marques, 54, tesoureira da ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos, responsável pela barraca do cachorro-quente e milho, o dinheiro ajudará na compra de ração para animais.

Por sua vez, Nayara Lambardozzi, 34, e Quelis Zaccardi, 41, ambas da barraca de doces da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), disseram que o valor arrecadado é “maravilhoso e uma grande oportunidade” para manter os atendimentos.

O último dia do Arraiá do LIBERAL acontece neste sábado (22), a partir das 16h, também na Rua Tamoio. Apresentam-se no palco as duplas Yan Matheus & Yago e Nivaldo Luís & Rogério, às 19h30 e às 21h30, respectivamente. Também haverá mais rodadas do show de prêmios.