Famílias do Roseli Nunes ocupam nova área no Pós-Represa, em Americana

Uma nova área na região do Pós-Represa foi ocupada na madrugada deste domingo (22) por famílias do Acampamento Roseli Nunes, em Americana. A ocupação acontece após fortes chuvas atingirem os barracos e deixarem pessoas desabrigadas no acampamento.

A Usina Ester afirma ter a posse do terreno, registrou um boletim de ocorrência do caso e deve pedir nesta segunda-feira (23) um mandado judicial para reintegração de posse.

Ocupação foi feita neste domingo e caso foi registrado na Polícia Civil – Foto: Divulgação

De acordo com uma representante do Roseli Nunes que preferiu não se identificar, cerca de 200 famílias se mudaram para a nova área. “O lugar anterior era pequeno, com barracos que não cabiam as famílias, com três metros quadrados. Estava entrando água, destruindo barracos, molhando colchões, nossos móveis que já são ruins. Então resolvemos ocupar e lutar por uma moradia digna para nossas famílias”, declarou a representante.

Ela afirmou que a terra pertence à União e que estava improdutiva, o que daria respaldo para a ocupação. Durante a ação, um diretor da Facesp (Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo) esteve presente para representar o acampamento. A reportagem não conseguiu contato com a federação neste domingo.

Já a Usina Ester afirma que tem o terreno arrendado de uma empresa. De acordo com a advogada Paula Barbieri, o contrato foi renovado em 2019 e tem validade até 2034. Tanto o boletim de ocorrência registrado pela empresa quanto a advogada afirmam que a posse da terra foi reconhecida pela Justiça anteriormente, durante outra ocupação.

Grupo alega que terra está improdutiva e pertence à União – Foto: Divulgação

“É uma área que tem produção. A safra terminou no final de novembro, então não está produtiva neste momento por conta da entresafra, mas vai começar a preparar a terra para a safra deste ano”, defende a advogada.

“Pedimos apoio da PM e agora vamos aguardar mandado judicial para a Polícia Militar se sentir confortável para cumprir (a reintegração)”, completou Paula.

AÇÃO

O caso foi registrado na Polícia Civil como “alteração de limites”. Segundo o boletim de ocorrência, um representante da Usina Ester recebeu uma ligação anônima, por volta das 16h30 de sábado (21), informando que os moradores do assentamento fariam uma reunião às 20h e depois iriam invadir uma área arrendada pela empresa.

A Polícia Militar foi acionada e precisou chamar reforços, por conta da grande quantidade de pessoas no local. Após a chegada de mais viaturas, o grupo se dispersou e abandonou um barraco feito de lona.

Contudo, por volta das 2h30 da madrugada deste domingo houve uma nova tentativa por parte do grupo, que montou cerca de 29 barracos, segundo o boletim de ocorrência. A PM foi acionada novamente, mas não conseguiu retirar as pessoas, pois os barracos já estavam montados.

“A polícia já viu, mas não conseguiu entrar. Estamos construindo novos barracos, colocamos a cozinha comunitária e precisamos de doações. São famílias que realmente precisam de uma moradia. Não estamos tirando nada de ninguém, contratamos um advogado, somos um povo pacífico e estamos lutando só pelo que é nosso de direito”, declarou a representante do Roseli Nunes.