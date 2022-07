Famílias apontam mais maturidade e tranquilidade em gestações tardias

Apesar do amadurecimento das mães, médica obstetra alerta que a idade avançada aumenta a probabilidade de complicações

Quase trinta anos separam a primeira gravidez de Vilma Gaspar Friebolin, de sua gestação atual. A fisioterapeuta de 46 anos tinha apenas 18 quando engravidou de Lucas, que hoje tem 28; em seguida veio Nadine, de 23, e Carolina, de 22. Agora, em outra fase da vida, ela aguarda Isabela, que já está há oito meses “no forninho”.

A bebê traz uma possibilidade de maternar bem diferente. “Na juventude temos que correr atrás de muita coisa. Eu tinha muitas preocupações com os estudos, vida profissional, precisava me firmar, trabalhar deixando filho com babá… Agora terei mais tempo de qualidade para estar junto. Foi um susto quando descobri, mas muito prazeroso”, conta.

Apesar de mais tranquilidade na gestação e na maternidade, a fisioterapeuta aponta maior preocupação com a saúde. Se sente mais cansada, se preocupa em fazer menos esforço no dia a dia, acompanha a gravidez de perto, com mais exames e suplementação, em relação às gestações anteriores.

A administradora de empresas Yone Gabriela Prado de Andrade, de 62 anos, concorda que a idade trouxe mais serenidade na maternidade. Mãe de Stella, de 17 anos, ela conta que a vontade de ser mãe só despertou quando ela tinha 42. Antes, o foco estava em trabalhar, viajar, cuidar de si. Ela acha que a maternidade foi na fase mais calma de sua vida e isso se reflete inclusive na personalidade da filha. Outra vantagem foi a possibilidade de se dedicar mais à menina.

Questionada se a maturidade traz falta de paciência ou cansaço para acompanhar as brincadeiras, ela discorda. “Eu acho que é o contrário, temos mais paciência quando somos mais velhos porque começamos a ver a vida de uma maneira diferente, não esquentamos a cabeça com besteiras, colocamos menos cobranças em tudo. Aos 50 anos ainda estamos novos. Eu ainda me sinto nova hoje. Tem gente que está caindo em pé com 20 anos, sem energia para nada, e eu nunca fui assim”, argumenta.

De acordo com Yone, o medo de não ver a criança crescer não passa de um tabu. “Algo assim não está sob o nosso controle, então pensar nisso é bobagem. Eu tinha medo de não ver a minha filha crescer, mas, ao mesmo tempo, tinha vontade de tê-la. E sou uma otimista por natureza”, pontua.

Peterson Massaroto, conferente de 43 anos, tem uma história semelhante à de Vilma. Ele e a esposa têm filhos de 24 e 17 anos, além do bebê Pedro Gabriel, de um ano e três meses. “Quando tivemos os primeiros filhos, éramos praticamente duas crianças cuidando dos bebês. Agora temos mais experiência de vida. Muita gente falou ‘nossa, vocês são loucos’, mas eles são um presente de Deus. Pedro Gabriel trouxe muita felicidade na família, até para os meus filhos mais velhos”, relata.

RISCOS. Segundo a literatura médica, a idade materna avançada pode ser considerada, por alguns autores, a partir de 35, mas também há especialistas que apontam 40 ou 45, explica a ginecologista obstetra Katia Cecchini, coordenadora do Departamento de Obstetrícia do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Ela afirma que houve aumento significativo nos últimos anos tanto de partos de mulheres com idade avançada quanto de adolescentes.

“O fato é que, em idade materna avançada, a probabilidade de desenvolver doenças como hipertensão arterial e diabetes, ou ter partos operatórios, partos prematuros, ruptura prematura de membranas ou placenta prévia, é maior”, afirma. “O ideal é ter um bom acompanhamento de pré-natal especializado e atendimento médico-hospitalar com suporte avançado tanto para as mamães quanto para os bebês”.

A ginecologista obstetra Carolina Bertasse Bonon, que atende em Americana, credita o aumento na quantidade de gestantes em idade avançada às mudanças sociais e ao acesso a técnicas de reprodução humana. “As mulheres realmente têm se dedicado a outras áreas além da maternidade, deixando para depois. Haveria uma dificuldade maior para engravidar, mas com o acesso a essas técnicas, o sonho de uma gestação também se torna mais possível”, afirma.

Carolina defende que as famílias tenham autonomia para escolherem o melhor momento para uma gestação, e explica que o parto normal, independentemente da idade da gestante, é a via mais segura para o nascimento. “Porém, a cesária é uma cirurgia que, quando bem indicada, pode salvar vidas”, diz.