Familiares procuram por rapaz desaparecido há quase 20 dias

Familiares do repositor Marcos Sandro Nunes de Jesus, de 24 anos, estão desesperados por notícias. Ele saiu de sua casa, na Vila Bertini, em Americana, no dia 1º de agosto, para comprar um lanche, mas não retornou desde então.

O padrasto do rapaz, Alessandre Nunes disse que já conversou com amigos, procurou em hospitais e até no IML (Instituto Médico Legal), mas não teve notícias.

Marcos Sandro saiu de casa para comprar um lanche e não voltou – Foto: Divulgação

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana, no último dia 3. A Polícia Civil investiga o caso, mas não tem pistas do paradeiro do rapaz.

“A mãe dele não consegue dormir e está à base de calmantes. É muito triste para a família conviver com essa angústia”, afirma Nunes.

O repositor saiu de casa com uma jaqueta vermelha, calça clara e tênis preto, em uma motocicleta Honda, também vermelha. Ele levava consigo carteira e celular.

“Tentamos ligar para o celular, mas ninguém atende”, desabafa o familiar, que relata ainda que o enteado não tinha vícios e se converteu como evangélico há um ano.

Família pede que quem tiver informações entre em contato por telefone – Foto: Divulgação

Golpes

O padrasto diz ainda que a família sofreu duas tentativas de golpe pelo pix. Na primeira vez, os criminosos exigiram R$ 500 para pagamento de uma suposta dívida de droga de Marcos, mas não deram nenhuma garantia de que estariam com o repositor.

Depois, em outra oportunidade, pediram R$ 2,3 mil, mas novamente não deram nenhuma prova que estariam com o rapaz.

Quem tiver alguma informação sobre a localização do repositor pode entrar em contato por meio do telefone (19) 98717-7736.