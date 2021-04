Familiares identificam corpo de homem encontrado no Ribeirão Quilombo

Cláudio Adalberto Domingos, de 50 anos, estava desaparecido desde o dia 27 do mês passado, quando fugiu do Hospital Municipal

O corpo encontrado no Ribeirão Quilombo, em Americana, na última sexta-feira (2) foi identificado como Cláudio Adalberto Domingos, de 50 anos.

Ele estava desaparecido desde o dia 27 do mês passado, quando fugiu do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Cláudio Adalberto Domingos – Foto: Facebook / Reprodução

Em conversa com o LIBERAL na manhã desta sexta (9), uma familiar que não quis ter o nome divulgado confirmou a informação. Um exame realizado pelo IML (Instituto Médico Legal) comprovou a identificação do corpo.

A familiar acredita que o homem estaria voltando a pé do HM para sua casa, após deixar a unidade de saúde. Ela explicou também que a causa da morte ainda é desconhecida. Outro dado sobre Cláudio é que ele sofria de problemas psicológicos, porém a familiar não soube especificar.

Ao LIBERAL, a prefeitura explicou que Cláudio deu entrada no PAC (Pronto-Atendimento Covid) no dia 26 de março após testar positivo para coronavírus e, na mesma data, evadiu-se após ter provocado confusão no setor. Ele teria ido para a própria residência.

“No dia 27, a família entrou em contato com o Hospital e uma equipe do setor 192 foi até a residência e convenceu o paciente a retornar ao HM. Após ter recebido os primeiros atendimentos no PAC, o mesmo evadiu-se do local novamente, não sendo mais encontrado”, informou a administração.

O Hospital Municipal registrou um boletim de ocorrência por evasão.