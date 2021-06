Família relata demora para realizar exame no Hospital Municipal

Paciente deu entrada no HM na última segunda-feira - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A família de um paciente de 56 anos internado com o novo coronavírus no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, reclamou nesta quinta-feira da demora em realizar um exame de imagem para analisar o comprometimento pulmonar.

De acordo com a farmacêutica Tatiane de Fatima Matiasse, sobrinha do paciente, o exame foi realizado apenas no segundo dia de internação e após a família cobrar, por telefone, o próprio prefeito Chico Sardelli (PV).

O paciente deu entrada na última segunda e foi informado que faria um Raio-x. No final desse mesmo dia, soube que sua ficha havia sido perdida e recebeu alta, mas passou mal antes de deixar o hospital e foi internado. O Raio-x também não foi realizado na terça. Ele passou a quarta em jejum para fazer uma tomografia, que foi realizada só à noite, após a família fazer diversas cobranças ao hospital e à administração municipal, segundo Tatiane.

Outro problema apontado é a falta de informações. A família recebeu só uma ligação com boletim médico na terça, após cobrar ao longo de todo o dia atualizações, e sem detalhes sobre os exames do paciente.

“A gente entende que é a pandemia, tem essa noção. Mas hoje [quinta] é o quarto dia dele lá, só ontem [quarta] que fizeram tomografia depois que ligamos para o prefeito, e ainda assim não ligaram para falar como ele está”, reclamou.

A diretoria administrativa e técnica do hospital disse que vai apurar o que ocorreu. “O quadro de ocupação hospitalar da Covid vem aumentando significativamente em toda a rede hospitalar municipal e a demora na realização de exames é uma realidade diante da série de emergências que ocorrem. Como temos divulgado, o hospital municipal vem atendendo todos aqueles que a ele recorrerem desde o início da pandemia, ainda que diante de um quadro de grande demanda”, justificou.