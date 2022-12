Família recupera filhote de pitbull furtado em Americana

Filhote foi encontrado na Cidade Jardim, em Americana - Foto: Reprodução

O filhote de pitbull Marolla, que havia sido furtado no domingo de Natal, na Vila Massucheto, em Americana, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (26). O cão estava com um homem na Cidade Jardim e a família descobriu após a ligação de um estabelecimento do bairro, com uma pessoa dizendo ter visto um animal semelhante.

Após ir até o local, a dona do cachorro conversou com moradores próximos até encontrar a pessoa que estava com Marolla. Ao chegar na casa, o homem informou que não sabia do furto. Segundo ele, o casal que realizou o crime ofereceu o cão por uma pequena quantia de dinheiro e, pensando que não tinham condições de cuidar, acabou pagando.

Miriam Mularoni, responsável pelo animal, disse que o rapaz foi compreensivo e o devolveu para a família. Marolla foi furtado na tarde de domingo, após um casal invadir o quintal da residência e levar o cachorro embora. A ação, que durou menos de dez minutos, foi registrada por uma câmera de segurança da casa de frente. Até o momento, os criminosos não foram identificados. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco