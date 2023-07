Família reclama de alta para paciente com embolia no HM de Americana

A família do paciente Jair Custódio, 67 anos, reclama do atendimento que recebeu no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A enteada dele, Laina Loftano, diz que ele estava internado na unidade, mas teve alta, mesmo após suspeita de embolia pulmonar e dificuldade para respirar. Dias depois retornou, após piora no estado de saúde e precisou ser intubado. Até a noite desta segunda-feira, ele permanecia internado em estado grave.

Laina relata que seu padrasto, que é renal crônico, fez hemodiálise. “Ele foi internado e, no dia seguinte, quando retornei para levar um cobertor, o encontrei amarrado na cama, desorientado e com dificuldade de respirar. Nos disseram, que meu padrasto estava agressivo”, diz.

Mesmo diante da reclamação dos familiares, Custódio voltou para casa. “Só voltaram a interná-lo quando perceberam que estava em sofrimento respiratório e agora está com septicemia. Até o prontuário dele foi negado para a gente, porque disseram que meu padrasto não é casado com a minha mãe. Eles vivem juntos há 20 anos”, completa.

OUTRO LADO

Em nota, o hospital afirma que Custódio está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Seu quadro foi estabilizado e o paciente teve alta clínica, mas seu quadro se agravou e ele retornou à unidade de tratamento intensivo com insuficiência respiratória.

De acordo com a unidade, o prontuário médico e todas as informações do paciente são protegidos por lei. O paciente pode solicitar acesso ao seu prontuário, assim como seus familiares diretos.

É necessário apresentar a documentação do familiar para acesso e são aceitos documentos oficiais de união estável. O paciente permanece em ventilação mecânica, faz uso de medicação para estabilidade da pressão arterial e realiza hemodiálise.