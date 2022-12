Família na Praia Azul tem casa invadida por quadrilha armada

Ladrões conseguiram fugir com R$ 3 mil e diversos itens pessoais das vítimas, além do carro, que foi encontrado

Uma família da Praia Azul, em Americana, teve a casa invadida na madrugada desta segunda-feira (12) por uma quadrilha armada com revólver. Ninguém se feriu. Os ladrões conseguiram fugir com R$ 3 mil e diversos itens pessoais das vítimas, além do carro, que foi encontrado posteriormente no mesmo bairro pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a família possui um estabelecimento comercial e, por volta de meia-noite, duas funcionárias chegaram na casa da empregadora, de carro, e estacionaram na garagem. Uma entrou na residência e a outra ficou no veículo aguardando. Neste momento, um homem armado invadiu o local e obrigou a colaboradora a entrar no imóvel.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dentro da casa, o criminoso encontrou, além da funcionária do estabelecimento, uma adolescente de 16 anos, que trabalha como babá. O registro policial não deixa claro se havia crianças no momento da abordagem.

Depois de render as funcionárias, o criminoso ordenou que as mulheres ficassem na sala. Outros três ladrões, também armados, aproveitaram para entrar no imóvel.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 0h20, a dona da casa chegou ao imóvel e do mesmo modo foi rendida. Quinze minutos mais tarde o marido da empresária e um outro homem chegaram e também acabaram abordados pela quadrilha.

Segundo as vítimas, os ladrões afirmavam que sabiam da presença de dinheiro e de uma arma de pressão no imóvel e queriam os itens.

Após os pedidos, os ladrões trancaram as vítimas no escritório e, sob ameaças, ordenaram que só saíssem de lá após 10 minutos. O grupo carregou o carro de umas das vítimas, um Chevrolet Tracker, e fugiu. Eles levaram joias, videogame, celulares, uma espingarda de pressão e R$ 3.050,00.

Depois do tempo pedido, a família chamou a Gama. A corporação encontrou o carro levado pelos criminosos abandonado no mesmo bairro, na Rua Antônio Milani, mas sem os bens roubados.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito pelo crime tinha sido localizado. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana e o caso é investigado pela Polícia Civil.