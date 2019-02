Família é mantida refém durante roubo no Jardim São Paulo

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Uma dupla de assaltantes manteve membros de uma família como reféns durante roubo em uma casa do Jardim São Paulo, em Americana, na manhã deste sábado. Eles levaram o carro dos moradores, duas TVs, R$ 1 mil em dinheiro e outros pertences, mas foram interceptados pela PM (Polícia Militar) após baterem o veículo durante uma perseguição. Um dos acusados foi preso e o outro fugiu. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu por volta das 6h30. O proprietário da casa informou que estava saindo para pedalar e foi abordado pelos criminosos, que pularam o muro da residência. “Aí eles estavam me levando no meu quarto e perguntaram se tinha mais alguém e eu disse que tinha. Perguntaram até se eu tinha filho. Falei: ‘não tenho filho, tenho meu pai e minha mãe, que estão aí dentro’. Aí entraram, abriram a porta do quarto, meu pai estava na cama junto com minha mãe. Minha mãe ficou deitada e meu pai levantou”, detalha a vítima.

Ele acrescentou que a família foi mantida dentro de um quarto durante uma hora enquanto os assaltantes revistavam o imóvel. “Me deram uns dois tapas na cabeça, na testa. Quase agrediram meu pai. Minha mãe é doente [tem mal de Alzheimer]. Ameaçaram que iam matar várias vezes. E revistaram a casa, vasculharam a casa inteira. Meu medo é eles voltarem em casa”, afirma o morador.

Também foram levados diversas garrafas e latas de refrigerante, raquetes de tênis, dois pares de calçados, capacete, um relógio e um frasco de perfume. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

PERSEGUIÇÃO. Após o assalto, a dupla fugiu em um Civic de propriedade da família. Acionada, a PM (Polícia Militar) identificou o veículo quando ele passava em frente a um posto policial e iniciou uma perseguição com apoio do helicóptero Águia. O acidente ocorreu em uma marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades do acesso a Sumaré. Os criminosos fugiram por um matagal nas imediações, um foi capturado e o outro conseguiu fugir.

O detido tinha antecedentes criminais e o outro não foi localizado até o fechamento desta reportagem. Os itens levados da casa foram devolvidos ao proprietário, mas o carro teve perda total e o seguro precisou ser acionado.