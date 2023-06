Família e amigos pedem doação de sangue para vítima de acidente internada

Familiares e amigos pedem doação de sangue tipo O negativo para a técnica em segurança do trabalho Jessica Cristina Campos da Silva Souza, de 31 anos, internada em estado grave no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ela sofreu um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (2) e está em coma induzido.

Jessica Cristina Campos da Silva Souza está internada no HM de Americana – Foto: Divulgação

O acidente aconteceu por volta das 18h, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, cidade onde a vítima trabalha. Ela voltava de moto para casa, em Americana, quando bateu contra um veículo que seguia à frente, após o motorista frear bruscamente. Jessica foi socorrida pela CCR Autoban, responsável pela rodovia.

Segundo uma amiga de Jessica, o estado de saúde dela é considerado grave, mas estável. Ela está necessitando de transfusão de sangue O negativo, por isso a mobilização de familiares. A vítima tem uma filha de 16 anos.

Quem puder colaborar com a doação basta procurar o Banco de Sangue do Hospital Municipal, na Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8 às 11h30, com documento de identidade com foto.