Família denuncia HM por negligência no atendimento a idosa com diabetes

Mulher foi internada em 20 de maio com fêmur quebrado e uma ferida no pé, mas só recebeu cuidados seis dias depois

Familiares de uma idosa de 64 anos denunciam o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, por negligência no atendimento prestado à Ivanilde de Fátima Cardoso de Lima Fontanez. De acordo com os filhos, a mãe foi c causada pelo diabetes. Porém, só seis dias depois é que ela recebeu cuidados médicos.

“Faz três semanas que eles [profissionais] sabem da situação do pé dela e não fizeram nada. Só deram atenção ontem [quarta-feira] porque fizemos uma confusão. E, segundo disseram, é justamente por conta da lesão no pé que minha mãe ainda não fez a cirurgia do fêmur, marcada e desmarcada três vezes depois de jejum de 20 horas”, desabafou a filha da paciente.

Ela e o irmão dizem que estão desesperados com a situação da mãe. “Ela está toda roxa de tanto furarem a pele, em estado de delírio. E agora são mais sete dias para descobrir a bactéria do pé para tratamento, ou seja, mais tempo irá ficar no hospital”, acrescentou a filha.

Em nota, o hospital municipal informou que a paciente não ficou desassistida, em nenhum momento, desde que deu entrada na unidade de saúde. “Embora estivesse pré-agendada, a cirurgia de fêmur precisou ser remarcada duas vezes devido à ferida que a paciente, que é diabética e tem insuficiência cardíaca, apresenta no pé. A ferida está sendo tratada com medicamentos, com o intuito de cessar a infecção e, assim, realizar a cirurgia sem risco”.