Família de motociclista morto em acidente faz apelo por testemunhas e imagens

A família do calibrador Marcos Roberto de Barros, de 38 anos, morto na sexta-feira (17), após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão proibida no Centro de Americana, fez um apelo por testemunhas e imagens do acidentes. Os irmãos da vítima afirmam que há informações desencontradas sobre o caso e cobram justiça.

Marcos estava retornando para casa após passar por atendimento médico, quando foi atingido por um caminhão de bebidas no cruzamento entre as ruas Rio Branco e Fernando Camargo, no Centro de Americana. O motorista fez uma conversão irregular e, com o impacto, a vítima foi parar embaixo do caminhão.

Marcos Roberto de Barros tinha 38 anos e deixa dois filhos – Foto: Arquivo Pessoal

Pessoas que estavam no local do acidente disseram aos familiares que o corpo chegou a ser arrastado e que ele só teria parado ao ser alertado por outros motoristas.

“Acabou com a vida de uma família. Ele deixou duas crianças, uma de três e outra de sete anos. O mais velho estava aos berros no velório. Meu irmão era trabalhador, honesto, dedicado aos filhos, vai deixar saudades”, declarou Marcelo Bernardo de Barros, irmão da vítima, em entrevista ao LIBERAL.

Irmã da vítima, Joseane de Souza Silva trabalha perto do local do acidente. Na sexta-feira, ela estava encerrando o expediente quando viu a movimentação. “Eu nem sabia ainda que era meu irmão e fiquei indignada. Não vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas quero que a justiça seja feita”, disse.

O motorista do caminhão não era habilitado na categoria D, específica para esse tipo de veículo. O LIBERAL entrou em contato com o depósito de bebidas para onde ele trabalhava, mas o responsável não estava nesta segunda-feira (20) e uma funcionária disse que a empresa deve se pronunciar apenas para a polícia.

Motorista do caminhão não possui habilitação na categoria D – Foto: Polícia Militar / Divulgação

No local do acidente, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e os familiares também ouviram informações desencontradas de que ele estaria com sinais de embriaguez. Já no plantão policial, o condutor do caminhão aceitou fazer o exame de sangue.

A família questiona que o motorista foi liberado pela Polícia Civil. No boletim de ocorrência, consta que ele não ficou preso, pois não fugiu do local do acidente e se colocou à disposição. Uma prima de Marcos, contudo, foi informada por um escrivão que foi decisivo para a liberação do acusado o fato de ele não ter sinais de embriaguez.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que não seria possível informar se o exame do uso de álcool já teve resultado nesta segunda-feira, por conta do ponto facultativo.

O advogado Silvio Crepaldi acompanhou o motorista até o plantão policial, mas ainda não sabe se vai representar o acusado.

“Ele disse que seguia pela rua e fez a conversão à esquerda, não viu que era proibido, e a moto vinha em sentido contrário, então teve a colisão”, afirmou o advogado.

Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia conseguido contato com o motorista. O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e dirigir sem habilitação.

Marcos Roberto de Barros foi sepultado neste domingo (19), no Cemitério da Saudade. Após o enterro, um grupo de motoboys fez um ato em protesto pela morte do motociclista.