Família de idoso denuncia descaso em atendimento no Hospital Municipal de Americana

O aposentado José Noel Moreira, 74, denuncia as más condições de atendimento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O irmão dele, Marcelo Gabriel Moreira, 63, luta desde 13 de dezembro por um diagnóstico e tratamento adequados para problemas respiratórios e inchaço abdominal e nos pés, sendo apenas medicado com soro.

José (à esquerda) e seu irmão Marcelo estão revoltados com a situação do Hospital Municipal – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo José, no dia 13 de dezembro, ele e o irmão chegaram ao hospital às 20h30, preencheram a ficha e aguardaram no corredor.

O atendimento médico ocorreu às 21h30, quando foi solicitado um exame de sangue e indicado um ultrassom para a manhã seguinte.

No entanto, no dia 14, às 11 horas, José foi informado que o ultrassom é de uso exclusivo das gestantes no período da manhã e que o exame do irmão só seria feito à tarde.

“Acabei assinando um termo de desistência proposto por uma profissional do hospital, pois tanto eu, com 74 anos e me irmão, debilitado e também idoso, não tínhamos condições físicas e psicológicas de esperar mais algumas horas, sem alimentação e nenhum suporte. Estávamos aguardando há mais de 12 horas.”

O aposentado levou o caso à ouvidoria da Saúde no dia 18 de dezembro e agendaram uma consulta para o irmão no dia 8 de janeiro de 2024. Acontece que Marcelo está cada dia mais debilitado e reclamando de falta de ar constante.

Em 23 de dezembro, antevéspera de Natal, José teve que chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 10 horas porque o irmão estava se queixando de muita falta de ar. Marcelo foi mais uma vez levado ao HM.

Marcelo foi medicado com soro e informado que seria realizado exame de sangue, mas que demoraria cerca de oito horas porque a máquina estaria quebrada. Sem condições de esperar no corredor, ambos decidiram deixar a unidade.

Para José, a situação é absurda. “Uma pessoa idosa, visivelmente debilitada, se queixando constantemente de falta de ar, apenas ser medicada com soro e só pedirem exame de sangue. Meu irmão precisa de um diagnóstico ou internação imediata. Ele não está em condições de esperar até dia 8 de janeiro para passar por consulta.”

RESPOSTA

O Hospital Municipal assegurou que o paciente recebeu toda assistência necessária, seguindo o protocolo da unidade, que inclui uma escala de emergência e prioridades, e exigia o aguardo do resultado de exames laboratoriais e de imagem.

No entanto, nos registros de atendimento, consta a evasão hospitalar de Marcelo e seu acompanhante, deixando as instalações sem a devida alta médica. A unidade diz que aguarda o retorno do paciente para orientações sobre o tratamento.