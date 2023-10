Família de idoso atropelado por caminhão em Americana pede indenização de R$ 455 mil

A aposentada Neuza Moreira da Silva com a foto do marido Luiz Carlos, vítima de atropelamento em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A família de Luiz Carlos Moreira, um idoso de 64 anos que morreu em maio deste ano após ser atropelado por um caminhão carregado de massa asfáltica, a serviço da Prefeitura de Americana, entrou na Justiça com um pedido de indenização no valor de R$ 455 mil. O acidente ocorreu no bairro São Luiz, a cerca de 10 metros da residência da vítima, que deixou a esposa e três filhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão relatou que, no momento do acidente, a vítima se encontrava atrás do veículo, que estava realizando uma manobra de ré. O impacto resultou na morte de Luiz Carlos.

Na época do acidente, a Prefeitura de Americana divulgou que o caminhão havia sido contratado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) para realizar obras de recomposição asfáltica na região, que havia passado por reparos recentemente. A administração assegurou que todas as medidas de segurança e sinalização estavam sendo adotadas e lamentou profundamente o ocorrido.

Os advogados da família do idoso, Lucas Paulo Cobbo e João Paulo Guandalini, argumentam que com a morte de Luiz Carlos, a família não apenas enfrenta a dor da perda inesperada, mas também sofre a perda significativa da renda familiar, que era proveniente da aposentadoria da vítima.

O pedido de dano moral, segundo os advogados, busca oferecer uma compensação, ainda que mínima, pelo sofrimento causado à família devido à tragédia. O pedido de dano material, por sua vez, visa compensar a perda da renda proveniente dos benefícios de Luiz Carlos, abordando o valor que a família deixou de receber após sua morte.

No processo, os advogados destacam as alegações de negligência e imperícia por parte da autarquia municipal e da empresa terceirizada envolvida na obra – FBF Construções e Serviços -, o que, segundo os advogados, resultou no acidente fatal.

A Prefeitura de Americana informou que não foi notificada formalmente da ação e, assim que isso acontecer, se manifestará nos autos. O LIBERAL também contatou a empresa FBF Construções e Serviços, mas eles não se manifestaram.