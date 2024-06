Família de Americana que fazia vaquinha para operar bebê consegue cirurgia de graça

Ísis, de 10 meses, foi operada no último dia 13, em São Paulo; dinheiro arrecadado com campanha está custeando as idas e vindas para capital

Uma família de Americana que criou uma vaquinha online para custear a cirurgia de Ísis Helena Souza de Lima, uma bebê de 10 meses diagnosticada com uma anomalia no crânio, conseguiu a operação de graça depois que um leitor viu a reportagem no LIBERAL e decidiu ajudar. A cirurgia foi realizada no último dia 13 de junho no Hospital São Paulo, na capital paulista, e Ísis já está em casa.

A campanha arrecadou R$ 42 mil, com uma meta inicial de R$ 120 mil. Parte do valor arrecadado é direcionado ao site que hospedou a campanha, enquanto o restante está ajudando a família de Ísis a custear as idas e vindas para São Paulo.

“Não precisamos pagar a cirurgia, mas se não tivéssemos o dinheiro da vaquinha, jamais conseguiríamos ir e voltar de São Paulo tantas vezes. E vamos ter que continuar indo por um tempo para refazer exames, então o dinheiro doado está sendo usado em transporte, alimentação, hospedagem e medicamentos”, compartilhou Aline Souza da Costa, mãe de Ísis.

A bebê Ísis com os pais Aline e Jhonatan – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após a publicação da reportagem no início de abril deste ano, uma pessoa que Aline chama de “anjo” ajudou a família a conseguir uma vaga para a cirurgia no Hospital São Paulo, unidade vinculada à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) que atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). O procedimento durou quase oito horas, e Ísis ficou internada por cinco dias, recebendo alta na última segunda-feira, dia 17.

“Como mãe, só posso dizer que me sinto aliviada. Sou grata por ela enfrentar essa luta como uma guerreira, tão forte. E Deus é maravilhoso, nos ajudou e agiu no momento em que menos esperávamos. Sei que ainda temos muita luta pela frente, mas o pior já passou”, declarou Aline.

A mãe também agradeceu a todas as pessoas que compartilharam o endereço da vaquinha, que doaram, que fizeram orações pela filha dela e, em especial, aos médicos e enfermeiros do Hospital São Paulo.

Ísis mora com os pais, Aline e Jhonatan Sabino Nunes de Lima, e duas irmãs de 9 e 5 anos, na casa nos fundos do lava-jato da família, no Jardim Ipiranga.

A doença

Ísis foi diagnosticada com craniossinostose plagiocefalia, uma anomalia no crânio, aos quatro meses de idade. A operação é recomendada antes dos nove meses, devido aos menores riscos e à recuperação mais rápida nessa faixa etária.

A craniossinostose é uma malformação que pode levar à hipertensão intracraniana, causando sintomas como dor de cabeça, alteração visual e prejuízo na capacidade de aprendizado.

A criança foi incluída na lista do SUS, mas dificilmente conseguiria passar pelo procedimento antes de completar um ano de idade.