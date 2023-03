Família de Americana é vítima de golpe na compra de ingressos para show do Coldplay

O que era para ser uma comemoração de aniversário terminou em frustração. Duas famílias, de Americana e Campinas, compraram ingressos em um site de vendas para o show da banda britânica Coldplay, que aconteceu no último sábado (18), no estádio do Morumbi, na capital paulista, mas só descobriram que caíram em um golpe após passarem pela revista dos seguranças.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência e não conseguiram recuperar o dinheiro. Uma confeiteira de Campinas disse que a ideia era celebrar o aniversário do irmão com síndrome de down, pois ele não participou da viagem de formatura.

Coldplay fez seis apresentações no estádio do Morumbi – Foto: Ronaldo Silva / Photopress / Estadão Conteúdo

“A gente pensou em levá-lo ao show de sua banda favorita. Comprei ingressos para ele, eu e meus pais. Os padrinhos dele, que residem em Americana, com as filhas de 12 e 14 anos, também foram, mas ninguém conseguiu entrar. Os ingressos na bilheteria estavam esgotados”, desabafa.

A confeiteira relata que pagou R$ 980 por cada ingresso inteiro e R$ 480 na meia-entrada. “Encontrei um site que vendia os ingressos de pessoas que já tinham comprado e desistiram.”

A advogada Daniele Helleno explica que assim como qualquer compra na internet, é preciso ter a certeza da procedência do site. “Para evitar problemas, o ideal é fazer a compra dos ingressos diretamente nas páginas oficiais. Caso o cliente confirme algum golpe é importante que procure a Polícia Civil ou registre o boletim de ocorrência pela internet.”

A reportagem tentou entrar em contato com os responsáveis pelo site pelo WhatsApp e redes sociais, sem sucesso.