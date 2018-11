Família de Americana é roubada no Guarujá durante a madrugada

Uma família de Americana foi roubada no Guarujá (SP) na madrugada desta segunda-feira (5). Cinco homens armados abordaram as vítimas, que estavam dentro de um carro, e exigiram seus pertences. Além de documentos, bolsas, óculos de sol e alianças, foram levados R$ 2,2 mil. Ninguém foi preso e o caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quatro pessoas da mesma família trafegavam pela Avenida Lydio Martins Correa em um veículo Hyundai/Vera Cruz, com destino a Americana. Às 2h30, cinco homens usando blusas de moletom com capuz entraram na frente do carro e anunciaram o roubo. Os assaltantes se mantiveram nas portas do veículo e exigiram os pertences das vítimas.

Elas não chegaram a descer do carro e assim que os bandidos fugiram o motorista saiu em arrancada. A família procurou a Polícia Militar do Guarujá e foi orientada a buscar a Polícia Civil para registro da ocorrência. Ninguém foi preso.