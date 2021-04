Família de Americana é feita refém durante roubo a residência

Uma família do bairro Bela Vista, em Americana, foi feita refém em sua residência durante um roubo na tarde desta quarta-feira (28).

Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta de 16h20, os policiais foram atender uma ocorrência de roubo em andamento e encontraram as vítimas na frente do imóvel.

Elas contaram que dois homens, um com uma faca e outro com uma arma de fogo, anunciaram o roubo e entraram no imóvel junto com os moradores. Os ladrões pegaram joias, bijuterias, um litro de whisky, bolsas e R$ 2 mil em dinheiro.

Depois disso, fugiram em um carro. As vítimas não conseguiram identificar qual o modelo do veículo que os assaltantes utilizaram.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prestou apoio na ocorrência. As forças de segurança realizaram buscas na região, porém não foi possível localizar nenhum suspeito. Até a publicação desta reportagem, ninguém tinha sido preso.

A família foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Americana, porém não havia confirmação se o registro foi feito. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) foi questionada e informou que não foi localizado nenhum registro dos fatos na delegacia da cidade.