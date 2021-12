Quando os irmãos Vagner e Odair Demarchi subiram em um moto e decidiram distribuir balas no dia de Natal, não faziam ideia de que estavam dando o primeiro passo de um projeto que atravessaria décadas fazendo a diferença na vida das pessoas.

Ação que começou com apenas dois irmãos hoje movimenta diversas pessoas – Foto: Arquivo Pessoal

Impactados com a alegria de doar, eles chegaram na ceia da família contando a experiência, algo que acabou contagiando os demais irmãos Demarchi: Odir, Valquir e Walkiria. Sendo assim, no ano seguinte, em 1994, eles saíram juntos na entrega, tradição que ultrapassou gerações e segue até hoje unindo a família, amigos e agregados.

Apesar da mudança de formato que veio com o tempo, o princípio se manteve: promover um Natal feliz para todos como diz o nome do projeto.

“Não precisa de muita coisa para fazer a diferença, e a gente entendeu isso”, comenta a compradora de serviços de logística Camila Demarchi, de 31 anos, filha de Valquir e a segunda geração da família a tomar à frente do projeto. Orgulhoso do legado passado para a herdeira, o supervisor da área de manutenção e instalações, Valquir, de 57 anos, entende que esse é o curso natural da vida.

“Fico feliz de ter passado isso para ela. Lógico, a gente sempre está apoiando, mas sempre digo que cada vez mais, eu tenho que fazer um pouquinho menos para desta forma ir passando a responsabilidade para ela, até o dia que ela vai conduzir tudo com as próprias pernas”, pontua ele emocionado.

O reflexo disto já está sendo notado na organização do Natal para Todos. “Esse ano dividimos as tarefas, então, hoje é a minha geração que está movimentando a engrenagem e um dia, serei mãe e farei com o meu filho a mesma coisa que meu pai fez comigo. Essa experiência muda na nossa visão de mundo”, comenta Camila.

Apesar da vida corrida, no final, isso não pesa pra gente, porque é muito prazeroso. Hoje nós somos uma ponte. De certa maneira somos o elo que conecta quem quer doar com quem tem a necessidade de receber, lembrando que toda doação, por mínima que seja, sempre faz toda diferença” Camila Demarchi

Natal para Todos, todos os dias. Com o tempo, o foco e o formato do Natal Para Todos foi sendo modificado. Em 2020, devido à demanda de necessitados impulsionada pela pandemia, a família Demarchi decidiu fazer o Natal Para Todos, todos os dias. A princípio, a proposta era montar 15 a 20 cestas para serem distribuídas, contudo, com a alta procura, eles sentiram a necessidade de aumentar a arrecadação. O resultado disso foi a doação de 14 toneladas de alimentos doados. “Percebemos que nós não víamos a realidade. Passávamos na época de Natal, via todo mundo sorrindo, feliz com as doações e até conseguíamos fazer a diferença, mas era algo momentâneo. Hoje, o que fazemos é literalmente dar o alimento diário”, explica Camila.

Além dos alimentos, eles não fazem distinção de doações e vão de roupas a remédios. “Já fizemos até campanha de arrecadação de ração”, conta Camila. Diferente do que faziam no começo, atualmente o grupo deixou de apostar no “trabalho de formiguinha” entregando de porta em porta, como bem define ela, e passou a repassar para entidades e pessoas que fazem o trabalho de rastreabilidade de famílias em real situação de vulnerabilidade social. “Com isso a gente sabe que está fazendo a melhor entrega. Se as pessoas que doam acreditam na gente, então precisamos fazer o melhor trabalho”, comenta Valquir.

Tradicional, a ação é aguardada pelos moradores dos bairros que já se acostumaram com a passagem deles – Foto: Arquivo Pessoal

Edição de 2021 e formato de entrega. Desde o início a entrega das doações acontece em formato de carreata, que há cerca de cinco anos parte da empresa Umicore, que gentilmente cede seu espaço para que toda logística do evento seja montada. O movimento percorre cerca de 20 bairros da cidade e as doações são bem variadas.

Tradicional, a ação é aguardada pelos moradores desses bairros que já se acostumaram com a passagem deles, feita sempre em grande festa com direito a carro de som e caminhão do Corpo de Bombeiros. “Como a gente já faz há muitos anos, eles já sabem. Uma vez recebemos uma cartinha de uma senhora dizendo que desde pequeno o filho esperava nosso presente, que era o único que ganhava de Natal. Hoje ele é adulto, é pai e agora leva os filhos para serem presenteados”, lembra ela.

Esse ano, a carreata tem previsão para acontecer no dia 19, ressaltando que até a véspera eles ainda recebem doações, portanto, sempre é tempo de ajudar. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais @natalparatodos.

De pai para filha Camila e Valquir dedicam boa parte das horas livres ao projeto social da família – Foto: Claudeci Junior – O Liberal.JPG

Para finalizar pai e filha deixam uma mensagem emblemática. “Se você quer fazer algo, comece pequeno, de pouco, como os meus irmãos. Desta forma você vai contagiando as pessoas e assim, as coisas começam a acontecer”, diz o pai. Em contrapartida, a filha acrescenta. “Confie que tudo é possível. Se a gente tem o coração bom no sentido de querer fazer o bem, as doações aparecem. Isso é ter fé”, completa.