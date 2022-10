FAM suspende aulas por causa dos protestos em rodovias da região

A FAM (Faculdade de Americana) decidiu nesta segunda-feira (31) suspender as aulas do período da noite, por conta dos protestos na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira e Campinas. Os manifestantes são contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O trânsito na rodovia foi desviado para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 120, próximo ao acesso à Praia Azul, em Americana. O objetivo é que os motoristas desviem para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

O ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Limeira tem caminhões e tratores bloqueando a via e protesta contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo (30).

Além da manifestação em Limeira, que teve início por volta de 12h, a AutoBAn também reportou o início de bloqueio no quilômetro 104, em Campinas, por volta de 16h, na pista sentido interior-capital. Havia dois quilômetros de congestionamento.