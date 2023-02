FAM segue com inscrições abertas para o 1º semestre de 2023

Faculdade está com 40 novas turmas nos mais diversos cursos; inscrições podem ser feitas até o fim de fevereiro

A FAM (Faculdade de Americana) ainda está com o período de vestibular aberto para os candidatos que desejam iniciar um curso na Instituição ainda neste primeiro semestre de 2023. Uma boa notícia para quem ainda está na dúvida em cursar a área desejada é a confirmação, já com os resultados desta edição do Vestibular 2023, da abertura de 40 novas turmas nos mais diversos cursos oferecidos na Faculdade.

Sendo assim, a Faculdade de Americana é a principal Instituição de Ensino Superior em número de cursos de Americana e região, oferecendo diversas possibilidades para estudantes que desejam ingressar no ensino superior ou técnico, que não precisam se deslocar para cidades distantes para estudar o curso que deseja.

Confira os cursos com turmas abertas: Administração, Direito, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social Publicidade e Propaganda, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Produção, Elétrica, Mecânica, Química, Farmácia, Fisioterapia, Letras Português e Inglês, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, os tecnólogos em Marketing, Gestão Financeira, Logística, Recursos Humanos, Design Gráfico, Estética e Cosmética, além dos cursos técnicos. A Faculdade oferece ainda alguns cursos na modalidade à distância.

As aulas para as turmas de calouros têm início nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado do Vestibular 2023 até aqui com os candidatos das provas iniciando a vida na FAM nos cursos escolhidos, isso mostra o trabalho sério realizado por toda a equipe da Faculdade de Americana”, afirmou o diretor geral FAM, Gustavo Azzolini.

As inscrições para o vestibular FAM se estenderão até o final de fevereiro. Para mais informações, acesse: fam.br