FAM retoma plantões psicológicos presenciais e gratuitos para a população 

A FAM (Faculdade de Americana) retomou nesta semana os plantões psicológicos presenciais realizados no SIA (Serviço Integrado de Atenção). A ação é gratuita e direcionada para a população e colaboradores da faculdade que tenham 18 anos ou mais.

Os plantões acontecem de segunda a sexta, entre 17h e 20h, a partir de horário marcado. De acordo com a FAM, são realizados em média seis atendimentos por dia, feitos por estagiários do último ano do curso de psicologia.

Atendimento na FAM será feito de segunda a sexta-feira – Foto: Divulgação

A coordenadora Cristiane Correia, que é uma das supervisoras dos atendimentos, explica como funcionam os plantões.

“É aquele momento em que a pessoa que está com dificuldade para encontrar uma saída para um problema pontual ou um sofrimento, pode nos procurar por meio do plantão”, disse.

Informações e agendamentos podem ser feitos por meio do telefone (19) 3465-8190 ou pelo WhatsApp (19) 99644-9262. O ciclo de atendimentos será feito até junho e retomado de agosto a dezembro.