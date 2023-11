FAM receberá evento inédito de design gráfico nesta semana

A primeira edição do Inspira FAM (Faculdade de Americana) começa nesta semana. Voltado para o design digital, o evento é organizado por alunos da instituição e tem o objetivo de unir arte e comunicação. A iniciativa terá início nesta quinta-feira (16) e irá até sábado (18), no campus da faculdade.

Nos três dias de realização, haverá workshops, palestras, tatuadores, assim como food trucks. A entrada é gratuita, mas haverá uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene ou limpeza, que serão destinados à Associação Esperançar, de Americana.

Para a edição de estreia, o Inspira FAM terá a temática dos cinco sentidos. A ideia é abordar conceitos ligados ao design e a importância de usá-los corretamente na visão, audição, tato, olfato e paladar.

O projeto está sendo orientado pelos professores Laísa Lemes e Valmir Massafera Júnior. De acordo com Laísa, o desenvolvimento dos alunos ao longo da organização é satisfatório.

“Tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo muito gratificante! Eu e o professor Valmir temos visto o quanto os alunos se desenvolveram nesse período de planejamento do evento, o que era nosso principal objetivo. Eles cuidaram de cada um dos detalhes, desde o branding do evento, a temática da inspiração através dos 5 sentidos, até o contato com os fornecedores, definição de cada espaço”, disse.

A aluna Raquel Batista é uma das organizadoras do evento, responsável pela área de patrocínio. Para ela, a imersão tem sido fundamental para o desenvolvimento dos alunos, que estão vivenciando na prática como é o mercado de trabalho.

“Todos nós viramos uma empresa, como se fosse um ecossistema para um bem maior. Lidar com tudo isso, com atrasos de outros departamentos, lidar com pessoas, ter um passo a passo a ser seguido está sendo uma nova oportunidade para o pessoal entender como funcionaria uma empresa”, explicou.

Horários

Na quinta e sexta-feira, o Inspira FAM acontecerá das 19h ás 22h, enquanto no sábado o funcionamento será das 9h às 16h. As inscrições para o evento estão abertas por meio do endereço linktr.ee/inspira.fam. A faculdade fica na Avenida Joaquim Boer, 675, no Jardim Helena. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco