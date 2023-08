FAM recebe exposição das capas dos 70 anos do LIBERAL

A exposição “LIBERAL 70 anos” agora acontece em novo local. Até o próximo dia 31, o acervo com as principais capas do jornal pode ser visto na praça de alimentação da FAM (Faculdade de Americana).

A mostra reúne 70 capas históricas publicadas pelo LIBERAL ao longo de sua trajetória, que completou 71 anos em junho. No primeiro semestre, as páginas estiveram expostas no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, em frente ao espaço Coworking FAM.

A mostra, que reúne 70 capas históricas publicadas pelo LIBERAL, já esteve no Tivoli – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Receber a história do LIBERAL na FAM é uma grande alegria. Nossos alunos, muitos deles jovens, poderão conhecer muito do que foi informação importante na cidade e na região. A exposição já foi um grande sucesso em nosso Coworking no Tivoli e agora tenho certeza que também será incrível”, disse o diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Estudantes e colaboradores da faculdade já puderam conferir as capas nesta quarta, quando os veteranos voltaram de férias. As páginas estão estampadas em painéis.

A escolha das capas foi feita pelo jornal, que buscou destacar edições com notícias de maior repercussão e relevância.

História

Na exposição há páginas que noticiaram, por exemplo, o incêndio do Walmart em Americana e o primeiro acesso do Rio Branco à elite do futebol paulista, além do impacto regional da pandemia da Covid-19 e da crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros.

As pessoas também podem conferir a maneira com a qual o LIBERAL divulgou acontecimentos marcantes para o Brasil e o mundo, como títulos de Copa do Mundo, a eleição do Papa Francisco e tragédias como a morte de Ayrton Senna e a queda do avião dos Mamonas Assassinas.

Capas que marcaram a história do LIBERAL, como a da primeira edição do jornal e a de quando a sede foi invadida e depredada por empresários, também estão expostas.