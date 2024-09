FAM promove novo encontro com educadores no Teatro Paulo Autran

Evento irá receber o educador cearense Idelfranio Moreira com a palestra: “Alinhando as Inovações Pedagógicas às Reais Necessidades dos Alunos”

Idelfranio Moreira é um educador cearense apaixonado por ciência e inovação - Foto: Divulgação

A FAM (Faculdade de Americana) realiza, no próximo dia 28 de setembro, às 9h, a 21ª edição do Encontro com Educadores FAM, um evento gratuito com o objetivo de fortalecer o papel dos professores e da escola na rotina educacional dos alunos, buscando um futuro melhor para a educação. O Encontro com Educadores será realizado no Teatro Paulo Autran, em Americana. (Clique aqui para se inscrever)

Desta vez, a FAM traz o educador cearense Idelfranio Moreira com a palestra: “Alinhando as Inovações Pedagógicas às Reais Necessidades dos Alunos”. Com vasta experiência no ensino e na produção de conteúdo educacional, Idelfranio é apaixonado por ciência e inovação.

Com a sala de aula cada vez mais conectada, seja por alunos com seus smartphones, ou por professores que buscam, através da tecnologia, aulas mais dinâmicas, é necessário discutir essas inovações para um melhor desempenho, tanto do aluno quanto do educador, independentemente do ano de formação do aluno.

A inteligência artificial já é uma realidade. O ChatGPT, que vem ganhando destaque, pode redigir textos, oferecer ideias de conteúdo e auxiliar em curiosidades. Aprender a cultivar bons relacionamentos com os alunos nascidos nesta época de mudanças rápidas é um novo desafio. Afinal, eles já nascem em um mundo diferente daquele em que os profissionais mais novos do mercado de trabalho cresceram.

“Hoje, somos adultos e educadores nascidos e criados em um mundo linear, de mudanças lentas. Nossos filhos e alunos nasceram e estão crescendo em um mundo acelerado por tecnologias que disruptaram mercados e mudaram as relações sociais. Este mundo exponencial em que agora vivemos nos coloca em um gap intergeracional enorme. Daí muitas das dificuldades de comunicação e de relacionamento que não ajudam na missão de educar! Essa compreensão ampla do mundo pode nos ajudar a encontrar um bom caminho para os novos paradigmas da relação ensino-aprendizagem”, disse Idelfranio Moreira.

O diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, lembra que discutir o papel da educação e a relação entre aluno e professor é o que move o já tradicional Encontro com Educadores. “Sabemos que a tecnologia está cada dia mais presente em nossas vidas e mudando comportamentos. Na educação não é diferente, e por isso decidimos trazer o professor Idelfranio para o nosso evento”, comentou.

Ao longo dos anos, o Encontro com Educadores já recebeu pensadores renomados como Içami Tiba, Mario Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Luiz Felipe Pondé e Marcelo Tas.

Palestrante

Idelfranio Moreira é um educador cearense apaixonado por ciência e inovação, com vasta experiência em ensino e produção de conteúdo educacional:

Professor de Física com experiência em turmas de alto desempenho.

Autor de livros e conteúdos digitais didáticos e paradidáticos.

Edutuber no projeto YouTube Educação (Google Brasil e YouTube Brasil).

Divulgador científico pelo selo Science Vlogs Brasil.

Gerente de Ensino e Inovações Educacionais no SAS – Plataforma de Educação.

Especialista em desenvolvimento e formação de professores.