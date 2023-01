FAM oferece transferência e manutenção de benefícios para alunos da Unimep

As bolsas de estudo, inclusive para alunos do Prouni, serão mantidas, de acordo com a FAM

A FAM (Faculdade de Americana) vai disponibilizar as transferências dos alunos, bolsistas e também do Prouni (Programa Universidade para Todos) do campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), que foi desativado.

A unidade americanense informa que todos os descontos obtidos pelos alunos serão garantidos, mediante comprovação durante o processo de transferência e análise de grade de cursos, que em sua maioria são comuns entre as duas instituições.

Ressalta ainda, que caso o estudante já tenha pago a matrícula na Unimep, a FAM também irá isentar o pagamento da taxa referente ao mês de janeiro de 2023.

Inclusive, em relação aos estudantes do curso de medicina veterinária, já a universidade já está recebendo visitas e análises de possíveis transferências.

UNIMEP

Em decorrência das iniciativas para a reestruturação e manutenção financeira das instituições metodistas de ensino, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, ocorrida no início de dezembro de 2022, a Unimep confirmou a transferência dos cursos do campus Taquaral para a unidade Centro, em Piracicaba. A universidade destacou que, nesse primeiro momento, os cursos seriam mantidos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp