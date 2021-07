FAM já estuda retorno presencial para todos os cursos

A FAM (Faculdade de Americana) estuda o retorno presencial dos alunos diante da flexibilização anunciada hoje pelo Governo de São Paulo, que autorizou a volta às salas de aula para o ensino superior no segundo semestre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Informamos que já estamos estudando com toda a equipe docente e administrativa as flexibilizações do Governo Estadual para voltar com as aulas no modo presencial”, explicou a faculdade.

Até então, estavam autorizados a funcionar presencialmente apenas cursos na área da saúde, respeitando os 35% de capacidade. A mudança é que agora todos os cursos podem retornar, seguindo os protocolos vigentes para o comércio. As regras são ocupação máxima de 60%, com limite de horário às 23h. Para atividades práticas, não há limite de alunos.

“A FAM informa que as aulas práticas na área da saúde estão acontecendo na Instituição desde agosto de 2020 respeitando todos os protocolos de segurança exigidos pelo Governo do Estado e Municipal”, disse a FAM.

Educação Básica

O governo também definiu novas regras para as escolas da Educação Básica. A partir de agora, o distanciamento que antes era de 1,5 metro passa a ser de apenas 1 metro. As escolas ficam autorizadas a receber estudantes presencialmente, sem limitação.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana informou que, durante o recesso a Secretaria de Educação vai avaliar as mudanças necessárias diante do novo protocolo. A rede municipal vem trabalhando com 35% da capacidade.

Hortolândia indicou que as aulas municipais vão seguir no modo remoto. O retorno presencial na cidade está previsto para 16 de agosto.

A Secretaria de Estado da Educação lembrou que a retomada das aulas presenciais no ensino básico ou superior devem sempre respeitar os protocolos sanitários do setor da educação.

“Este é um grande passo. O decreto que autoriza o retorno presencial do ensino superior vale para os cursos de tecnologia de nível superior, as nossas Fatecs. E as aulas das Etecs seguem as mesmas regras da educação básica”, disse Rossieli Soares, Secretário da Educação do Estado de São Paulo.

A rede estadual de ensino entra em período de férias no dia 16 de julho e retorna para o 2º semestre no dia 2 de agosto. A partir desta data, há autorização para retorno de todos os alunos, sem limite de capacidade, mas ainda a caráter facultativo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O secretário Rossieli disse, em entrevista ao jornal Estadão, que pretende tornar obrigatória a presença dos estudantes na rede estadual em setembro, considerando os prazos do plano estadual de imunização.