FAM está com inscrições abertas para vestibular de inverno

Primeira prova do processo seletivo acontece dia 25 de abril; são mais de 30 cursos disponíveis

A FAM (Faculdade de Americana) está com inscrições abertas para o vestibular de inverno do ensino superior. A primeira prova acontece no dia 25 de abril.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.vestibularfam.com.br. A prova acontece de maneira online e consiste em uma redação. Os selecionados devem começar o curso escolhido ainda este ano.

Os candidatos ainda podem conseguir bolsas progressivas conforme a nota tirada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com até 700 pontos, o aluno consegue 20% de desconto, de 701 a 800 pontos, 30%, de 801 a 900 ponto, 50%, e, acima de 901 pontos, o estudante ganha 100% de bolsa.

As bolsas serão concedidas mediante comprovação do resultado obtido pelo candidato em qualquer Enem realizado a partir de 2012.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.