FAM anuncia prova de bolsas com até 100% de desconto

A prova de bolsas da FAM (Faculdade de Americana) será realizada no dia 22 de janeiro, em formato online, a partir das 14h. O anúncio da data foi feito pela instituição nesta terça-feira (3). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site: vestibularfam.com.br.



A prova consiste em uma redação e 10 perguntas de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais, português e matemática. Os descontos chegam até 100% para todos os cursos presenciais de graduação e tecnólogos.

Ao todo são mais de mil bolsas de estudos com porcentagem de desconto de acordo com a classificação do estudante. A bolsa de estudos é pessoal e intransferível. Mais detalhes do regulamento estão no portal do candidato da prova de bolsas.

A Faculdade de Americana durante 2022 voltou às suas atividades após as aulas remotas devido à pandemia. Foram mais de 300 eventos internos e externos no ano acadêmico. E também houve a conquista da certificação de Instituição Socialmente Responsável, o selo é conferido pela Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior).

O órgão certifica que a FAM manteve o compromisso social por meio de ações e prestação de serviço à comunidade durante o ano de 2022. É a nona vez que a instituição conquista o selo.

“A nossa busca é sempre por oferecer um aprendizado com nossas aulas teóricas, mas também que o aluno FAM esteja inserido na rotina do trabalho fora da sala de aula. É por isso que a cada dia fortalecemos mais nossas parcerias, promovemos os nossos eventos e, com isso, participamos ativamente da vida da comunidade e também da experiência profissional deste aluno”, comentou a diretora acadêmica FAM, Célia Jussani.



Para Gustavo Azzolini, diretor da FAM, a prova de bolsas é a porta de entrada para a instituição. “Ano novo e novas oportunidades para quem deseja iniciar o ensino superior em 2023. A prova de bolsas é um importante evento do nosso calendário, afinal, é através desta prova que conseguimos oferecer ótimas oportunidades para os candidatos e futuros alunos da instituição com mais de mil bolsas de estudos de até 100% de desconto”.